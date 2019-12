Carantan in concerto

Giovedì 19 dicembre, alle 20, alla trattoria “Turri” a Sant’Andrea (Piazza Sant’Andrea 11 – Gorizia), si terrà il concerto del gruppo friulano Carantan, composto da Glauco Toniutti (violino, cornamusa, mandolino, piffero, cucchiai e voce), Andrea Barachino (chitarra classica, acustica, mandola, voce), Stefano Durat (armoniche diatoniche, percussioni) e Caterina Vidon (violoncello).



Da oltre 20 anni e sempre guidati da Glauco Toniutti, ricercano e ripropongono il patrimonio musicale friulano dal ‘500 ad oggi, sconfinando anche nel repertorio trad del Nord Italia e Istria. I brani mantengono le caratteristiche poetiche, melodiche e ritmiche della musica popolare e, accanto alle danze di queste aree (stike, resiana, vinca, saltins, furlana, ma anche scottish, manfrine, quadriglie, gighe e polke) ripropongono ballate, canti satirici contro la guerra o, in questo contesto, musiche su strumenti tradizionali tra cui l’antica piva, canti corali, le questue, la tradizione in Carnia dei “canti della Stella” e i riti legati al solstizio d’inverno e al Natale.



La serata è promossa dal Folk Club di Buttrio e la cooperativa culturale Maja di Gorizia (nell’ambito del festival musicale “Across the border”), in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, la trattoria Turri di Gorizia e l’associazione “1001” di Gorizia.



Ingresso libero con possibilità di cena. Le prenotazioni sono in corso direttamente presso la trattoria “Turri” – P.zza Sant’Andrea, 11 – Gorizia Tel. 0481 21856.