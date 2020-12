Carlino protagonista a Radio Onde Furlane

Il Comune di Carlino va “in onde”. Da venerdì 18 dicembre, sulle frequenze di Radio Onde Furlane (90 Mhz per la maggior parte del Friuli, 90.200 Mhz per la Carnia e in streaming su www.radioondefurlane.eu, ovunque nel mondo sia disponibile una connessione ad internet) sarà possibile ascoltare Cjarlins, Sarvâs e Maranut... un pôc di dut, un programma di comunicazione istituzionale del Comune di Carlino che persegue la duplice finalità di informazione ai cittadini sull'attività dell'Amministrazione comunale e di promozione e valorizzazione del territorio e di chi lo abita e lo “vive”.



Il programma, curato e condotto da Marco Stolfo, è organizzato in tre puntate, nelle quali interverranno il sindaco Loris Bazzo, il vicesindaco Mirco Flebus e gli assessori Veronica Vicentini e Renzo Comuzzi, che tracceranno una sorta di bilancio di fine anno, segnalando altresì alcune iniziative in programma nel prossimo futuro. Saranno inoltre raccolte qualificate testimonianze riguardanti i servizi per i cittadini, le attività sociali e culturali e alcune peculiarità storiche e ambientali del territorio.



La prima puntata è in programma, in diretta, venerdì 18 dicembre alle 8.30 e poi in replica sabato 19 dicembre alle 17.30 e domenica 20 dicembre alle 13.30. Il secondo e il terzo appuntamento sono previsti, rispettivamente, in diretta lunedì 21 e mercoledì 23 sempre alle 8.30 e in replica nei giorni successivi. Tutte le tre puntate di Cjarlins, Sarvâs e Maranut... un pôc di dut saranno anche a disposizione sul canale Spreaker di Radio Onde Furlane (https://www.spreaker.com/user/ondefurlane)."La radio continua ad essere un mezzo di comunicazione efficace che, come cantava Eugenio Finardi, 'arriva dalla gente' e 'ci parla direttamente' e Radio Onde Furlane da quarant'anni svolge una fondamentale funzione di servizio informativo e culturale per tutto il Friuli», è il commento del sindaco, Loris Bazzo, che aggiunge: «Un'iniziativa come Cjarlins, Sarvâs e Maranut... un pôc di dut costituisce per il Comune sia un'occasione in più per informare i cittadini che un'opportunità per far conoscere il nostro territorio e la nostra comunità all'esterno".