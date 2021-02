Carlo Sironi debutta al cinema con 'Sole'

Presentato al Festival di Venezia 2019, nella sezione Orizzonti, e vincitore del premio come miglior Rivelazione Europea del 2020 agli European Film Awards, arriva sugli schermi virtuali di #iorestoinSALA venerdì 12 febbraio 'Sole', lungometraggio di debutto di Carlo Sironi.



Sarà proprio il regista, classe 1983, a presentare il film al pubblico in diretta streaming alle ore 20.30. A dialogare con lui il critico cinematografico Emanuele Rauco. La diretta sarà, come di consueto, visibile anche sulle pagine Facebook dei cinema aderenti a www.iorestoinsala.it.



Cosa significa diventare padre, diventare genitori? Cosa si prova a posare lo sguardo su una creatura appena nata di cui ti devi prendere cura, di cui ti senti responsabile? SOLE è - nelle parole del regista - il tentativo di rispondere a questa domanda.



Ermanno è un ragazzo che passa i suoi giorni fra slot machine e piccoli furti; Lena ha la sua stessa età, è appena arrivata dalla Polonia per vendere la bambina che porta in grembo e poter iniziare così una nuova vita. Ermanno deve fingere di essere il padre per permettere a suo zio e alla moglie, che non possono avere figli, di ottenere l’affidamento attraverso un’adozione tra parenti. Alla nascita di Sole, però, tutto cambia: mentre Lena cerca di negare il legame con sua figlia, Ermanno inizia a prendersene cura come se fosse il vero padre e tra i due ragazzi cresce un legame inatteso.