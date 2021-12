Carlo&Giorgio a Grado e Polcenigo con Temporary Show

Temporary show, il nuovo lavoro dei comici veneziani Carlo&Giorgio, arriva nel Circuito ERT per due serate. “Lo spettacolo più breve del mondo” – così lo hanno sottotitolato i due artisti – sarà venerdì 3 dicembre alle 20.45 all’Auditorium Biagio Marin di Grado e aprirà sabato 4 dicembre alle 21.00 la stagione del Teatro Comunale di Polcenigo.



L’idea di Temporary show, spettacolo che si avvale della regia di Gioele Dix, nasce dall’osservazione del presente, dove tutto è temporaneo, provvisorio, sfuggente: l’arte moderna dura lo spazio di una mostra, i cinema proiettano film di cui spesso dimentichiamo anche il titolo, a teatro si va in scena ogni sera per poi smontare tutto e spostarsi veloci in una nuova piazza. Anche la moda vive in un respiro, i temporary shop sono ormai la nuova tendenza consumistica.

“Siamo così alle prese con la frenesia e il senso di “provvisorietà” – spiegano Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto - che ci sentiamo temporary perfino noi stessi, in crisi di identità e in cambiamento costante ogni giorno, al punto da chiederci: ma quello di un’ora fa ero sempre io?”. Da questa riflessione nasce l’idea dello “spettacolo più breve del mondo”, ma il pubblico non deve temere, in Temporary Show Carlo&Giorgio si moltiplicano e riflettono uno nell’altro per un’ora e mezza grazie ad una carrellata di personaggi esilaranti e surreali alle prese con la stessa frenesia che tutti affrontiamo quotidianamente.



Autori e interpreti dei loro spettacoli da oltre vent’anni, Carlo &Giorgio, rappresentano un fenomeno raro di longevità artistica. Il loro è un progetto di comicità intelligente e popolare allo stesso tempo. Partiti da Venezia nel 1995 si sono fatti conoscere in tutta Italia.Informazioni e prevendite contattando la Biblioteca Falco Marin di Grado (t 0431 82630) e il Teatro Comunale di Polcenigo (t 0434 74001 | teatro.polcenigo@gmail.com). Maggiori informazioni al sito ertfvg.it.