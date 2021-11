Carlo&Giorgio ospiti della videorubrica Il Teatro a Casa tua

Prosegue la programmazione de Il Teatro a Casa Tua, la videorubrica web del Circuito ERT che dialoga con i protagonisti della scena fuori dalla scena. Domani, giovedì 25 novembre, alle ore 18.30 sulle pagine Facebook e YouTube ERTFVG gli ospiti di Angela Caporale saranno Carlo&Giorgio, comici veneziani che porteranno il loro Temporary Show venerdì 3 dicembre all’Auditorium Biagio Marin di Grado e sabato 4 dicembre al Teatro Comunale di Polcenigo, dove inaugureranno la stagione 2021/2022.



Autori e interpreti dei loro spettacoli da oltre vent’anni, Carlo D’Alpaos e Giorgio Pustetto (la cui famiglia è originaria di Ravascletto), rappresentano un fenomeno raro di longevità artistica. Il loro è un progetto di comicità intelligente e popolare allo stesso tempo. Partiti da Venezia nel 1995 si sono fatti conoscere in tutta Italia. Nella chiacchierata con Angela Caporale scopriremo quanto dura il loro Temporary Show, il cui sottotitolo parla di “spettacolo più breve del mondo” e da dove prendono spunto per le loro gag; si parlerà anche del rapporto con Gioele Dix, artista che ha curato la regia di questo spettacolo, e con il pubblico del Friuli Venezia Giulia che già in passato ha applaudito i loro lavori.



Tutte le puntate del Teatro a Casa Tua, dopo la messa in onda, saranno disponibili sui canali Facebook e YouTube ERT FVG: https://www.facebook.com/ERTFVG | https://bit.ly/ERTFVGYouTube