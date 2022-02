Carnevale per bambini al Kulturni dom di Gorizia

Martedì primo marzo, alle 15 al Kulturni dom di Gorizia, nell’ambito della rassegna teatrale per bambini 'Komigo baby 2021/22 – A teatro con mamma e papà', la tradizionale festa di carnevale per bambini L’appuntamento, visto il particolare periodo, prevede lo spettacolo teatrale in lingua slovena prodotto dalla compagnia “Miškino gledališče” di Lendava (Slo), “Čarobna Vililandija” (La magica Vililandia), con Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan e Luka Slavic. Dopo lo spettacolo, come tradizione, seguirà l’animazione in maschera con vari balli e giochi.



Questo spettacolo fiabesco ci porta nel paese delle meraviglie di Vililandia dove tutto è possibile, anche crescere da un giorno all'altro. Ma anche qui ci sono delle regole. E chi non le rispetta...La storia narra di due Malini (piccolini) che avevano l'insolito desiderio di diventare subito grandi (Veleini). Lo spettacolo ci farà ridere e allo stesso tempo ci farà riflettere su quanto sia bello essere bambini. Nella terra di Vililandia hanno un dispositivo miracoloso chiamato Činkušampi che però può essere usato solo dai Velini (grandicelli). I Malini hanno il divieto di usare il Činkušampi, ma i nostri decidono ugualmente di usarlo per diventare grandi. Con le esilaranti scene con il Činkušampi e con il severo e grande Gombo si divertiranno anche i Velini. Per fortuna i Malini chiamano i Velini del pubblico, che li aiuteranno a risolvere i guai. Alla fine i due Malini attraverso divertenti avventure capiranno che è meglio rimanere piccoli...



La rassegna “Komigo baby” è promossa dal Kulturni dom di Gorizia, in collaborazione con la ZSKD (Unione circoli culturali sloveni), la cooperativa culturale Maja, con il contributo della Regione FVG e della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, con il patrocinio dei Comuni di Gorizia e Nova Gorica e dell’Unione culturale economica slovena (Skgz).. Ingresso: bambini € 5,00; accompagnatori, fratelli e sorelle € 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Kulturni dom di Gorizia – tel. 0481 33288; email info@kulturnidom.it.I promotori raccomandano la prenotazione e il rispetto delle norme vigenti anti Covid-19: Super Green pass, distanziamento, mascherine protettive.