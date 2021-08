Carniarmonie: 30 anni di musica

Ancora un intenso weekend in musica con la 30a edizione di Carniarmonie, la manifestazione firmata dalla direzione artistica di Claudio Mansutti che tra venerdì 6 e domenica 8 agosto presenta musica da camera, contaminazione jazz, incontri-concerto fino all’opera lirica.



Venerdì 6 agosto alle 20.30 ad Ampezzo show esplosivo della 1000 Streets’ Orchestra, quindici musicisti virtuosi e focosi, tra cui tre vocalist, per un sound dove lo swing tradizionale e lo straight piano si fondono con la potenza del synth bass e del beat elettronico. Doppio appuntamento sabato 7 agosto a partire da Raveo (ore 11.00, Santuario della Madonna del Monte Castellano) con i tre giovani e brillanti musicisti sloveni del Trio tempestoso (nella foto, ndr.).



Alle 17.00 a Tolmezzo (Duomo di San Martino), l’organista Gianluca Cagnani sarà protagonista della conferenza-concerto “Perché Bach copiava”, evento in collaborazione con il progetto transfrontaliero “In cammino/Reisewege”. Ancora un doppio appuntamento domenica 8 agosto.



il musicologoe il ricercatore, con la straordinaria partecipazione del polistrumentista Glauco Toniutti, presentano una lezione-concerto alla riscoperta della musica friulana, a partire dalla recente pubblicazione di Del Favero: “”, un viaggio tra le forme della produzione musicale, poetica e coreutica in Friuli, attraverso esecuzioni musicali, argomentazioni e aneddoti. Alle ore 21in Piazza XX Settembre grande appuntamento con l’. Protagonista il dramma buffo in tre atti su libretto die musica di, “”, in scena il, lanel ruolo di Don Pasquale. Una produzione Piccolo Opera Festival in collaborazione con la Fondazione Bon, il Comune di San Vito al Tagliamento e Verona Accademia per l’opera., biglietto unico a 15 euro. Info e prevendite su carniarmonie.it