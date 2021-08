Carniarmonie fa tappa a Chiusaforte

Ultimi appuntamenti in musica con la lunga estate di Carniarmonie, il festival diretto da Claudio Mansutti in corso nei luoghi più rappresentativi ed incantevoli di Carnia, Valcanale e Canal del Ferro. Domani, sabato 28 agosto, alle 20.30 a Chiusaforte protagonisti il batterista Luca Colussi con il pianista Paolo Corsini e il contrabbassista Alessandro Turchet, un trio che dà voce alla sua creatività, cimentandosi in un viaggio musicale dal titolo “Segni”.



Un concerto in forma di suite, dove l’improvvisazione diventa l’elemento predominante e dove il repertorio si presta a diventare un gioco collettivo. Insieme, i tre artisti della nostra regione, dopo svariate esperienze con grandi musicisti internazionali, hanno scelto di creare un ensemble stabile, friulano, a testimonianza della vivacità del panorama musicale regionale. Sarà un quartetto di straordinari percussionisti, prime parti provenienti dalle migliori orchestre italiane - come la Rai di Torino, la Fenice di Venezia e il Lirico di Cagliari - a dar energia e suoni al concerto “Two for two times” di domenica 29 agosto alle 18 a Forni Avoltri.



Filippo Gianfriddo, Emiliano Rossi, Diego Desole e Paolo Bertoldo propongono musiche di autori del tardo Novecento insieme a contemporanei, per un concerto di sicuro effetto, tanto per la composizione dell’ensemble, quanto per gli autori e le opere proposte. Un evento musicale di grande impatto, dove vibrano diversi aspetti ritmici e melodici delle percussioni in differenti set di percussioni e strumenti idiofoni. Chi non ricorda l’effetto sul palco dei celebri Stomp? Ebbene il quartetto tutto italiano, formato da quattro professionisti di tre diverse e grandiose orchestre italiane, ce li ricorda per energia e maestria d’esecuzione, capaci come sono di valorizzare le potenzialità timbriche e virtuosistiche dell’immenso mondo degli strumenti a percussione.I concerti sono ad ingresso gratuito con esibizione del green pass. Consigliata la prenotazione su carniarmonie.it