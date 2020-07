Carniarmonie, più di un concerto al giorno

“Tu che m’hai preso il cuor”, dalla celebre romanza di Franz Lehár, è il titolo del concerto di venerdì 31 luglio alle ore 20.45 al Teatro Candoni di Tolmezzo con una grande formazione: Fvg Orchestra diretta da Romolo Gessi e voci sopraffine, tenori: Max René Cosotti e Andrea Binetti, soprano Daniela Mazzuccato. Un trittico di riconosciuti cantanti con l’Orchestra regionale insieme per un programma da operetta, con brani scelti di Lehár, Johann Strauss, Lombardo, Stolz, Benatzky, per un appuntamento che vuole celebrare i 150 anni dalla nascita del compositore austriaco di origine ungherese autore de “La vedova allegra” e altri capolavori.



Biglietti prenotabili su carniarmonie.it. In via eccezionale per questo concerto è possibile ritirare il biglietto segnaposto gratuito presso: Palazzo Frisacco a Tolmezzo (lunedì 27 luglio, mercoledì 29 luglio e giovedì 30 luglio dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00 venerdì 31 luglio, dalle 10.00 alle 12.30); Auditorium Candoni di Tolmezzo, venerdì 31 luglio, dalle 17.00. Per informazioni contattare lo 0433 41247.



Sabato 1 agosto alle ore 20.45 nella Pieve di Santo Stefano a Cesclans di Cavazzo Carnico, “Piano & Strings” con l’Ensemble Goffriller da Catania, per un programma che mette a dialogo Mozart, Schumann e Puccini con tre composizioni speciali: del primo quello in sol minore K. 478, del secondo il “Quintetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore op. 44, del terzo il Quartetto in re maggiore”. Formazione riconosciuta in Italia all’estero, l’ensemble è composto da: Vito imperato e Giovanni Anaastasio ai violini, Alberto Salomon alla viola, Benedetto Munzone al violoncello ed Epifanio Comis al pianoforte.Domenica 2 agosto doppio appuntamento con Carniarmonie!Alle ore 11 presso il Santuario della Madonna del Monte Castellano a Raveo (in caso di maltempo presso la chiesa di S. Floriano): “Cellomania”, con i talenti Milo Ferrazzini e Claude Hauri. Programma ricchissimo che da Vivaldi raggiunge Arutjunjan attraversando buona parte della musica europea a cavallo tra quattro secoli, rivisitati per duo di due violoncelli dalla resa speciale. Hauri e Ferrazzini, il primo noto professionista e docente mentre il secondo giovane vent’enne dalla promettente carriera e già importanti vittorie alle spalle, sono due musicisti dalla particolare intesa, come saprà dimostrare questo avvincente programma.Stesso giorno, ma alle ore 18.30 presso l’area archeologica del Foro romano di Zuglio (in caso di maltempo alla chiesa di San Leonardo), sono ospiti gli FVG Brass Quintet, con Augusto Righi e Carlo Beltrami alla tromba e trombino, Federico Lamba al corno, Erik Zerjal al trombone e Rok Vilhar al basso tubo, per una formazione di fiati composta da brillanti solisti tra musiche di Bach, Scheidt, Rossini, Puccini, Bizet, Sousa e Morricone.“La Classica incontra il Jazz” con fior fior di musicisti, talenti di varia estrazione, lunedì 3 agosto alle ore 20.45 nella Sala Cinema di Forni Avoltri. Claudio Piasta alla chitarra, Simone Pagani al pianoforte, Franco Catalini al contrabbasso e Massimo Melillo alla batteria per musiche di Morricone, Joshua Moretti,Desmond, Bolling. Un incantesimo dalle mille sfaccettature per una magia dall’incontro tra la classica e il jazz, con il fulcro nel compositore Bolling, il cui Concerto per chitarra classica e jazz piano è tra le pietre miliari derivate dall’incontro di due generi, così distanti e così diversi.“Music from East”: con trii di Glinka, Rachmaninov, Shostakovich e Khachaturian, martedì 4 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo a Ludaria di Rigolato.Trio composto dal violinista Constantin Beschieru, dal clarinettista Claudio Mansutti, dalla violoncellista Cecilia Barucca e dalla pianista Federica Repini. Quattro importanti interpreti per quattro importanti musicisti che rappresentano appieno le diverse sfaccettature dell’anima russa.Mercoledì 5 agosto alle ore 20.45 in Piazza Unità a Tarvisio, ritorna la “The 1000 Street’s Orchestra” con ospiti Les Babettes, tra bellissime voci e danze d’effetto, per un concerto pieno di ritmo e frenesia. La fusione di questi venti energici, musicisti in smoking e le tre brillanti interpreti dello swing retrò al femminile, danno vita a uno spettacolo unico che coinvolge per il suo immediato impatto visivo e sonoro. “Cheek to cheek”, “In the mood”, “Sing sing sing”, questi e altri grandi classici delle big band e dei trii vocali americani e italiani dagli anni ’30, ma anche richiami a musiche da film e colonne sonore, accompagnano il pubblico in un vero e proprio tuffo nell’elettrizzante epoca d’oro dello swing.Il mezzosoprano Romina Basso e l’organista Deniel Peref in “Divine lodi, antifone e mottetti” nella Pieve di San Martino a Cercivento, giovedì 6 agosto alle ore 20.45. Internazionalmente riconosciuta come punto di riferimento per la vocalità antica, Romina Basso interpreta un programma sacro assieme a Deniel Perer, nella splendida cornice della Pieve di San Martino a Cercivento. Sull’organo storico del Settecento di fattura carnica, sarà possibile ascoltare una scelta ad hoc che spazierà dal repertorio italiano barocco più conosciuto a brani di sicuro impatto, ma rarissima esecuzione pensati appositamente per il festival Carniarmonie.“Jacopo Linussio e il nuovo spirito europeo” nella Pieve di San Giorgio a Comeglians è il concerto di venerdì 7 agosto alle ore 20.45 per Carniarmonie. Con Maddalena del Gobbo alla viola da gamba e Alberto Busettini al fortepiano, ricopnosciuti interpreti di fama internazionale nei repertori di musica antica e barocca, si esibiranno in un appassionato programma con musiche di Johann Christian, Carl Philip Emmanuel Bach e dell’amico Karl Friedrich Abel, grandi autori del periodo in cui nascevano in Europa i primi concerti a pagamento, per una serata di alta musica intrecciata con rimandi all’indomita opera manageriale e culturale dell’imprenditore e mecenate carnico Jacopo Linussio.Per le prenotazioni - necessarie a tutti i concerti - visita il sito www.carniarmonie.it e compila l’apposito form per ciascun appuntamento (escluso il 28 agosto). Le prenotazioni devono essere effettuate entro le 13.00 del giorno del concerto (nel caso di domeniche o festivi, entro le 13.00 del giorno precedente). Le restanti importanti indicazioni sono indicate chiaramente sul sito che sarà sempre aggiornato e che si invita a visionare con frequenza.