Carniarmonie presenta Andri e Pes a Vinaio di Lauco

Sabato 17 agosto alle ore 20.45 nella Chiesa di San Tommaso e Andrea a Vinaio di Lauco, si esibirà per il festival Carniarmonie il brillante duo composto da Matteo Andri al pianoforte e Riccardo Pes al violoncello. I due musicisti friulani tra i più conosciuti in regione appartenenti alla nuova generazione d’interpreti, saranno in concerto con un programma che mette a dialogo Debussy, Schumann e Fano, con la “Sonata per violoncello e pianoforte” del primo, i “Fantasiestücke Op.73” del secondo e la “Sonata per violoncello e pianoforte op. 7” del terzo. Un concerto tra Romanticismo e Novecento, con la presenza del pianista, compositore e direttore d’orchestra Guido Alberto Fano, artista di origini ebraiche e superstite dell’Olocausto, morto a Tauriano di Spilimbergo e artista degno di grande considerazione. Un brano cameristico il suo che bene fa pendant con quelli dei più noti Debussy e Schumann, per opere di grande respiro. Concerto a ingresso gratuito. www.carniarmonie.it