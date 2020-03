Casse chiuse nei teatri gestiti da ArtistiAssociati

Casse chiuse per gli ArtistiAssociati. In ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo su "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19", resteranno chiusi fino al 3 aprile 2020 compreso i teatri gestiti da ArtistiAssociati (Teatro Comunale di Cormons, Nuovo Teatro Comunale di Gradisca d’Isonzo, Sala Bergamas di Gradisca d’Isonzo) e RESTERANNO CHIUSE LE CASSE degli stessi teatri.



Ulteriori informazioni saranno pubblicate sul sito artistiassociatigorizia.it e sui canali social.