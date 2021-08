Catastrofe, il danzatore Francesco Collavino sale in alta quota

'Catastrofe con Dj set', la performance site specific del danzatore, visual artist e coreografo Francesco Collavino, sale in alta quota a 1850 metri sopra il livello del mare, sabato 21 agosto alle 13, e raggiunge il magnifico paesaggio del Rifugio Celso Gilberti per la rassegna Montagna che spettacolo! ideata dalla Società Alpina Friulana. Lo spettacolo era in programma domenica 18 luglio, ma è stato posticipato a causa del maltempo.



A seguire, il Dj set della musicista Giulia Tosi.



'Catastrofe è un’occasione generativa che mette in relazione il concetto di perdita e il concetto di creazione. A cosa è necessario rinunciare per aprirsi ad un linguaggio diverso?'



La partecipazione è gratuita con prenotazione: www.alpinafriulana.it/eventi/