Catine show...in rosa a Mossa

Giovedì 15 luglio, alle ore 20.30, presso lo spazio antistante il Centro Civico a Mossa (via XXIV Maggio, 59) si terrà nell’ambito del progetto "I raggi della solidarietà – Pedalare X vincere", lo spettacolo di cabaret “Catine show…in rosa”, con la mitica Caterina “Catine” Tomasulo. Il progetto intende raccogliere fondi da destinare al team senologico dell'Ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia.



“Non capivo niente di friulano. Pensavo che il tai fosse una disciplina orientale”. Parola di Catine, la “terone cui cjavei a suste”, un personaggio teatrale che ultimamente ha spopolato sul web. Sono migliaia le visualizzazioni sui social network per la cabarettista venuta in Friuli dalla Basilicata. Il suo teatro nasce dall’esperienza di vita da emigrante in terra friulana. Caterina Tomasulo, di origine lucana e da diversi anni residente a Tarcento, durante una sua performance è stata ripresa e postata sulla rete e da allora la sua popolarità è salita sempre di più. Frequentando la compagnia teatrale di Tarcento è nata una passione che Caterina ha continuato a coltivare fino a collaborare oggi con Claudio Moretti per Cabarete, con il team di Felicimafurlans, e il Trio patocos.



Ingresso a offerta libera. I posti sono limitati, perciò è richiesta la prenotazione sulla pagina del Comune di Mossa www.comune.mossa.go.it.L’evento è promosso dal Comune di Mossa, dall’Andos – Comitato di Gorizia e dal Giro d’Italia Donne, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia, la coop. culturale Maja di Gorizia, la Regione Friuli Venezia Giulia e la Promoturismo FVG. I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.