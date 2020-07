Caucigh ed Euritmica: uniti per il jazz

Nasce una nuova collaborazione a Udine tra due ‘istituzioni’ della musica: il caffè Caucigh di via Gemona, jazz club per eccellenza da diversi decenni, ed Euritmica, l’associazione culturale che ha portato a suonare in città – e nel resto della regione – decine e decine di artisti di fama nazionale e mondiale. Fortemente voluta dai due direttori artistici, Rocco Burtone per il club e Giancarlo Velliscig per l'associazione, la collaborazione parte venerdì 3 con il prossimo dei concerti ‘all’aperto’ partiti da poche settimane, e che continuerà nel tempo con l’alternanza, sul palco, di artisti e gruppi che propongono jazz tradizionale e contemporaneo. In 35 anni di attività, è la prima volta che Caucigh collabora con un'altra organizzazione per l’allestimento di un programma musicale.

Il primo dei concerti in programma – in via di definizione - sarà quello dei Son du xangò, formati da Margherita Crisetig (sax soprano e baritono), Francesca Hrast (vibrafono), Riccardo Casanova (basso elettrico), Alessandro Scolz (tastiere) e Denis Zupin. Il quintetto parte dal ‘Nuevo tango’ anni ’60 sviluppato da Astor Piazzolla, con l’introduzione di strumenti che tradizionalmente non venivano utilizzati nel tango argentino. Su questa scia, Son du Xangô accosta nel suo organico strumenti lontani dalla tradizione, che conferiscono all’ensemble una sonorità “elettrica”, specie nella sezione ritmica.