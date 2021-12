Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg sul palco del Teatrone

Atteso e richiesto a gran voce dalle migliaia di fan, torna venerdì 3 dicembre, alle 20.45, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, l'appuntamento con la musica dal vivo del Ceghedaccio e il suo carico di energia scatenata dalla musica anni Settanta e Ottanta.



Dopo essere stata applaudita l'estate scorsa all'Arena Alpe Adria di Lignano, la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg torna a calcare il palcoscenico del grande teatro udinese diretta come sempre dal Maestro Denis Feletto, la cui bacchetta guiderà un'orchestra di una trentina di elementi impegnati ad eseguire le più famose hit che hanno segnato la storia della musica mondiale, dagli Abba a Donna Summer, da John Paul Young a Gloria Gaynor fino ai Queen, solo per citarne alcuni. Per non parlare delle altre sorprese pensate appositamente per questo appuntamento inserito nel programma del Comune Natale a Udine.



Il titolo dello spettacolo, Let the music play (lascia che la musica suoni), spiega Renato Pontoni, patron insieme al figlio del progetto, “suona quantomai in questo periodo come un monito, un segnale e un augurio verso la ripartenza per tutte quelle attività, come gli spettacoli dal vivo e le serate in discoteca che tanto hanno sofferto e continuano a soffrire perché limitate dalle restrizioni per il contenimento della pandemia. Noi ce la mettiamo tutta. Lo dobbiamo prima di tutto al nostro pubblico che non ha mai smesso di sostenerci e supportarci e che sogna ancora, come noi, un ritorno alla normalità in tempi brevi”.



Due front vocalist d'eccezione

Chi ha avuto la fortuna di ascoltarla questa estate a Lignano ne è rimasto letteralmente innamorato. Parliamo di Ginga, al secolo Claudia Scapolo, cantante nata in Luanda e cresciuta in Italia con il dono di una voce potente e suggestiva che l’ha avvicinata al jazz, al soul e ai canti gospel e con una straordinaria energia interpretativa capace di infiammare il pubblico. Sul palco di Let the music play, per la prima volta, arriva poi Gianluca Amore, cantante e cantautore padovano, definito dalla stampa di settore “una delle più belle voci soul del nuovo panorama musicale italiano”. Una coppia che renderà difficile per il pubblico il compito di restare ancorato alle poltrone del teatro anziché alzarsi e ballare al ritmo dei più grandi successi di sempre.Sul palco, a loro fianco, oltre un'orchestra di livello nazionale composta da tre coristi e da una trentina di elementi provenienti da tutta la regione, con una corposa sezione d'archi, che da sola conta 15 elementi, guidata da Domenico Mason, Maestro alla prestigiosa Accademia d'archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento (Pordenone). Un viaggio tra le canzoni che hanno segnato intere generazioni guidato dalla giornalista e presentatrice Martina Riva in un travolgente crescendo che catapulterà il pubblico in un'atmosfera dance d'altri tempi anche grazie a strabilianti effetti speciali.I biglietti sono acquistabili online sui circuiti vivatiket e ticketone, oltre che nelle abituali rivendite autorizzate del circuito, oltre che alla biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. L'ingresso a teatro sarà condizionato al rispetto delle normative per il contenimento della pandemia.