Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg torna 'in pista'

Correva l'ottobre 2019 quando, per l'ultima volta, le migliaia di appassionati hanno potuto ritrovarsi assieme sul grande dance floor della Fiera di Udine. Poi la pandemia, i lockdown, le restrizioni che hanno colpito duramente il mondo dello spettacolo dal vivo e delle discoteche.



Ora tornare a ballare è possibile, ma limitazioni alla capienza e normative in vigore spegnerebbero l'entusiasmo a cui gli irriducibili affezionati del Ceghedaccio sono abituati. Quello che ad ogni occasione ha sempre richiamato a Udine migliaia di fan della musica dance anni Settanta e Ottanta da tutta la regione, dal Veneto e dalle vicine Austria e Slovenia è un appuntamento che difficilmente può dirsi “completo” se non vissuto secondo il suo format originario.



É così che il secondo progetto voluto da Carlo e Renato Pontoni, la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg, ha riscosso sempre più successo, a partire dalla data zero del dicembre 2018. Da quel momento le più famose hit che hanno segnato la storia della musica mondiale, hanno iniziato a risuonare all'interno dei teatri grazie a un'orchestra di una trentina di elementi diretti dalla precisa bacchetta del Maestro Denis Feletto. Un successo che, concerto dopo concerto, si è sempre arricchito di novità, protagonisti diversi, colori ed emozioni.



E sarà così anche per il prossimo appuntamento, in programmaquando la Ceghedaccio Symphony Orchestra Fvg tornerà a incontrare il suo caloroso pubblico dopo l'ultima data dell'agosto scorso all'arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro.