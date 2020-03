Centinaia di cartoni animati in friulano in rete

Sono un centinaio i cartoni animati in friulano che l’Arlef mette a disposizione dei bimbi in queste settimane da trascorrere a casa. L’agenzia regionale per la lingua friulana ha anticipato la messa online della nuova serie Rite & Cjossul: 26 episodi di un cartone animato di produzione giapponese, tratto dai libri illustrati Rita et Machin. La serie si aggiunge alle altre disponibili sia nella sezione Fruts del sito www.arlef.it che sul canale YouTube dedicato: Omenuts, la nota serie creata dalla Fisher-Price (Mattel); Tui e Tuie e La Pimpa, la cagnolina bianca a pois rossi, nata dalla matita di Altan. Nella sezione Fruts del sito ci sono anche tutte le puntate della trasmissione Maman!, fiabe, libri e audiolibri, file musicali con filastrocche e canzoncine e giochi interattivi.