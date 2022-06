Cento anni fa il re d’Italia nella Venezia Giulia

Da martedì 21 giugno sulla piattaforma AdessoCinema, curata da Cinemazero, Visionario e Cineteca del Friuli in collaborazione con Tucker Film, sarà possibile vedere in streaming gratuito il documentario Sulle vie della vittoria (1922), girato dalla società milanese Walter Film, sulla visita che il re d’Italia Vittorio Emanuele III, la regina Elena e la figlia Jolanda fecero ai “luoghi sacri” della Grande Guerra. Il breve viaggio si svolse tra il 21 e il 25 maggio di cento anni fa. Oltre che a Trieste, dove arrivarono a bordo della corazzata Cavour, i reali si recarono a Monfalcone, Gorizia, Redipuglia, il monte San Michele, Postumia, Pola, Lussinpiccolo e Zara.

Nel 1994 il collezionista Armando Giuffrida fece dono alla Cineteca del Friuli di un esemplare d'epoca del film e la Cineteca ne realizzò subito una nuova copia su supporto di sicurezza. Pubblicata nel 2010, insieme a Gloria - Apoteosi del Soldato Ignoto, nel DVD Le vie della Gloria, l'opera è stata preservata anche in digitale e per l'ultima versione, corretta digitalmente, il musicista Mauro Colombis ha realizzato un nuovo accompagnamento.

Dopo la guerra, l’annessione al Regno d’Italia delle Nuove province, plurilingue e multietniche (inclusa la stessa città di Trieste, abitata prima del conflitto per meno di tre quarti da italiani e per un quarto da slavi, oltre che da altri stranieri) fu tutt’altro che indolore e segnò la cancellazione di fatto della storia e dell’esperienza collettiva a fronte del massiccio intervento dello stato italiano, che propose un modello fortemente centralizzato e militarista. In questo filmato si possono già leggere i primi segnali dell’appropriazione della memoria della Grande Guerra da parte della destra autoritaria e fascista. Solo cinque mesi dopo la visita dei reali ci sarebbe stata la Marcia su Roma.

