Cento anni, ma non li dimostra

La celebrazione vera e propria si terrà il 12 gennaio 2022, a 100 anni esatti dal primo concerto di classica in città organizzato dagli Amici della musica di Udine, che già negli Anni Venti e successivi – pausa bellica a parte – portarono qui alcuni dei nomi più importanti della classica italiana e mondiale, da Ottorino Respighi nel 1924 ad Arthur Rubinstein 4 anni dopo.



LE DATE. Il 10 novembre sarà Ramin Bahrami, il più interessante interprete di Bach sulla scena internazionale, ad aprire la 100a stagione degli Amici della musica, tra i primi dieci sodalizi in Italia a raggiungere il traguardo, il primo in assoluto in regione, dove “c’è sempre stata una richiesta molto forte, anche quando mancava un teatro – spiega Luisa Sello, flautista internazionale che rappresenta una parte significativa della storia, visto che dal 2000 è direttore artistico e dal 2008 presidente dell’associazione - e c’erano persone sensibili con esigenze culturali di un certo tipo. Stiamo ultimando una pubblicazione sul centenario, che completa i volumi già usciti 10 anni fa, e nel corso delle ricerche sono emerse molte novità: intanto il fatto che la società sarebbe ancora più antica, addirittura del 1908. Segno che il desiderio di un certo tipo di musica a Udine è sempre stato forte”.



La celebrazione vera e propria il 12 gennaio, il giorno del ‘compleanno’ degli Amici, con una star: l’argentino Eduardo Delgado, partner artistico di Marta Argerich, uno dei più grandi pianisti viventi. I primi 3 concerti sono stati impostati dando spazio agli artisti che grazie agli Amici della Musica hanno avuto un palcoscenico particolare, quasi un fortunato battesimo: il Jess Trio Wien (24/11) e il Quartetto Prazak (01/12) ripresenteranno così il programma che 33 anni fa li vide calcare per la prima volta il palco del Palamostre. “In tutto, solo nella stagione ufficiale, abbiamo organizzato finora almeno 1300-1500 concerti – spiega la presidente – senza calcolare tutte le attività collaterali in regione e nelle vicine Slovenia e Austria, i concerti decentrati in stagioni come Friuli Concertante, Arti Parallele, Udine Caastello”. Senza dimenticare il significativo contributo dato durante i lockdown con una stagione di streaming ‘in diretta’.Tra i nomi attesi da gennaio alla stagione Grande musica, grandi interpreti, scelti “non solo per tecnica e nome, ma per carisma e capacità di comunicare”, il ritorno di Bruno Canino, con il flautista Andras Adorjan affianca to dalla stessa Luisa Sello; Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell’Accademia Nazionale S. Cecilia, con Marco Scolastra; l’attrice Vanessa Gravina voce recitante in un melologo; l’Orchestra di Grosseto che il 23 marzo presenterà Il tramonto di Respighi nel 98° anniversario della prima mondiale a Udine, e a chiudere l’acclamato violoncellista Kirill Rodin, vincitore del Premio Ciaikovskij. Il tutto inframezzato dai Concerti a Palazzo in Sala Ajace, dove i programmi saranno caratterizzati da risvolti più intimi.Il merito maggiore del sodalizio udinese è però forse quello di aver sostanzialmente rinnovato, se non svecchiato tout court, l’immagine di un genere musicale considerato ‘di nicchia’. “Appena ho preso in mano la direzione artistica – spiega Luisa Sello - mi sono occupata del pubblico e ho creato sinergie per le giovani generazioni, che al 95% non sanno cosa sia la classica e tanto meno la cameristica, vista la carenza di informazione nella scuola e nei media. Ho cercato di colmare il gap presentando progetti nelle scuole e aprendo alle nuove generazioni il desiderio di assistere a concerti dal vivo: così facendo, ho dimezzato l’età media del pubblico, che ora è triplicato! Il merito non è mio, ma della musica: pochi giorni fa, in un supermercato, ho sentito un concerto di classica in sottofondo e ho notato l’effetto sulla gente. La grande musica crea benessere psicofisico e spirituale e se lo fa anche in un luogo che non è un ‘tempio’ per concerti, allora è proprio un’esperienza che tutti dovrebbero provare”.