Cercando Valentina, il mondo di Guido Crepax

La sala d’essai del cinema Ariston, in viale Romolo Gessi 14 a Trieste, gestita da La Cappella Underground, prosegue la programmazione della rassegna Ariston estate con un calendario all’insegna dei migliori titoli dell’ultima stagione cinematografica, classici e cult movies, prime visioni, anteprime, documentari e film in versione originale.

Lunedì 13 luglio in programma in prima visione Cercando Valentina di Giancarlo Soldi, vincitore del Nastro d’argento come miglior documentario. Un'affascinante odissea biografica fra sogni e desideri per scoprire il mondo di Guido Crepax e dei suoi disegni attraverso la sua creatura Valentina, elegante e sofisticato sogno erotico per gli uomini e simbolo di indipendenza, fascino e seduzione per le donne.

Fine anni ‘60: Guido Crepax intercetta tutte le novità di una Milano in fermento, della rivoluzione che è anche estetica e li traspone nel suo fumetto. Valentina è il suo alter ego: la fotografa sognatrice diventa un’icona amata da più generazioni. Elegante e sofisticato sogno erotico per gli uomini e simbolo di indipendenza, fascino e seduzione per le donne. Cercando Valentina è un viaggio alla ricerca di Valentina e del suo creatore, dove il passato si confonde col presente, la narrazione è sincopata e a volte rarefatta come nelle tavole di Crepax. Il mondo del fumetto prende vita e Philip Rembrandt, che nelle storie di Valentina è l’amante, ci conduce alla ricerca di tutti coloro che l’hanno amata, capita, collezionata.

