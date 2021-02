Cercasi artisti per RockRevolution

Continuano ad andare in onda anche nel 2021 le puntate della sesta edizione di RockRevolution, la trasmissione musicale ideata e condotta dal musicista e storyteller Gabriele Medeot in onda ogni mercoledì alle 14.15 su Rai Radio Uno FVG. RockRevolution apre nuovamente le porte a musicisti, cantanti e gruppi della regione che vorranno farsi scoprire nelle prossime puntate dai tanti radioascoltatori. Gli artisti interessati possono dunque contattare la redazione e inviare un link e una biografia di presentazione per partecipare alla trasmissione in studio e suonare dal vivo o per prendere parte agli eventi live estivi di RockRevolution che si terranno quest’anno a Grado, Palmanova, Gorizia e Monfalcone.



«RockRevolution è un programma nato dal progetto di divulgazione RockHistory che ha alle spalle centinaia di performance in tutta Italia e migliaia di spettatori – spiega il conduttore Gabriele Medeot -. Nel nuovo studio della trasmissione allestito alla CAM di Monfalcone creiamo un ambiente dinamico dove è sempre possibile parlare di musica con gli ospiti e i radioascoltatori e spesso creare dei parallelismi tra il repertorio del passato e quello attuale, senza mai perdere di vista il lavoro degli artisti della nostra regione».



A partire dal 30 settembre RockRevolution ha ospitato in studio ben 60 artisti emergenti del Friuli Venezia Giulia che si sono raccontati attraverso aneddoti, interviste e suonando dal vivo. Il programma ha cercato inoltre con i suoi ospiti di indagare come sia cambiata la musica nel corso del tempo e di scoprire in che direzione stia andando. La rubrica di RockRevolution “90 seconds” di Lucia Castellano propone ogni settimana un artista indie e sta riscuotendo un grosso successo.RockRevolution è anche podcast: sono davvero tante le puntate scaricabili dalla home page Rai FVG e negli anni la trasmissione radiofonica ha ospitato diverse personalità e artisti di spicco come Franco Mussida della PFM, Gian Maria Accusani dei Sick Tamburo, i Finley e tante altre eccellenze italiane. La trasmissione nelle sue numerose edizioni ha dimostrato di non avere preclusioni. Per partecipare è richiesta però una sola caratteristica essenziale: essere autori o interpreti di musica originale. Gli artisti interessati potranno dunque contattare la redazione all’indirizzo email rockrevolutionbroadcast@gmail.com.