"Che musica in Friuli... 100 anni fa"

Nessuno ha pubblicato tanti album come lui, qui da noi. Cantautore di punta della gnove musiche furlane negli Anni ’90, sperimentatore nei decenni successivi, Lino Straulino non è solo lo stakanovista ‘alla Zappa’, autore di decine di lavori in tutti i formati (cassette, cd, vinili in edizioni superlimitate…), ma un esploratore della musica a 360 gradi. Difficile, quindi, immaginarselo cantare ‘al balcone’ durante il lockdown o lanciare messaggi dai social, utilizzati invece per fare quello che è nella sua indole: creare nuova musica.

“Nel mio piccolo spazio casalingo, a Udine – spiega - ho usato il tempo in modo diverso per essere una voce fuori dal coro, riprendendo in mano cose ferme da anni. Soprattutto, ho indagato la musica friulana nei secoli, quello che hanno fatto altri come me, in tempi diversi. Mi sono occupato di un mondo sommerso: la musica d’autore friulana nei secoli e l’ho trovata molto interessante e stimolante”.



“Ho scoperto autori come Marzuttini, poco pubblicato, e altri che conoscevo già, come Garzoni e Zardini, molto attivi nel periodo della Grande guerra, arrangiando per chitarra le partiture trovate in rete. Un lavoro intrigante per chi, come me, spesso suona senza spartito”.“Per me è stato un ritorno a casa, nostalgico e piacevole, anche se non era parte del mio background, ma nella propria realtà si può trovare qualcosa di universale. Mi ha permesso di ripercorrere memorie radicate e scoprire la musica friulana prima di jazz e rock. Una storia importante, nascosta nelle pieghe, non di moda ma di qualità. E’ un materiale prezioso e mi ha fatto scoprire cose inattese”.“Per esempio, capire che Stelutis alpinis non è meno importante di Blowin’ in the wind o Wish you were here, canzoni patrimonio dell’umanità. E comprendere che molto di quello che crediamo popolare è invece musica di composizione, di autori di qualità, in un periodo di rinascita culturale. Era un Friuli diverso, prima dell’arrivo della musica americana”.“Nei miei video casalinghi c’è la musica scritta in Friuli tra la fine dell’800 e i primi del ‘900: di qualità molto buona, perché i musicisti avevano studiato armonia e composizione. Cento anni fa, i compositori colti come Bartok si rivolgevano al materiale popolare: ecco, a Trieste c’era Escher che faceva lo stesso…”.“Del ‘600-‘700 ci sono solo tre melodie scritte, ma ci saranno faldoni impolverati da riscoprire da qualche parte. Un mondo che aspetta, come quello di Ermes di Colloredo, Ciro di Pers o Lazaro Valvasensi, sacerdote organista che nel 1634 scrisse un inno alla gioia libertina!”.“Ci sono 3-4 dischi pronti, ma non registrati, compresi quelli con i Villandorme, trio con due giovani friulani, Alessia Valle e Alvise Nodale. Io resto legato a una dimensione territoriale e artigianale della musica e la ricerca mi dà più soddisfazione dei concerti, per cui non mi peserà troppo l’estate senza live. E poi ho così tante cose vecchie, pardon nuove, da studiare…”.