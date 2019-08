Checco Zalone sceglie Trieste per il suo ultimo film

Ciak in Friuli Venezia Giulia, per Checco Zalone che ha scelto Trieste per il suo ultimo film, attualmente in lavorazione. Il set sarà allestito nella città giuliana a partire da sabato 24 agosto e il centro storico, come accaduto anche recentemente in occasione delle riprese del film 'The hitman’s bodyguard wife' con le star internazionali Samuel Jackson, Antonio Banderas e Salma Hayek, sarà blindatissimo.

Un set a cielo aperto che ospiterà la scena finale del film 'Tolo Tolo' interpretato dall'apprezzatissimo comico pugliese e che uscirà subito dopo Natale. Il capoluogo regionale è stato scelto proprio per la capacità di ospitare numerose comparse. Stretto, anzi strettissimo riserbo sulla trama. Si sa che sarà un film comico, nello stile dell'interprete, e che la città di Trieste interpreterà se stessa, sarà quindi riconoscibile e non semplicemente usata come set.

La società di produzione Taodue, prima dell'avvio delle riprese, ha effettuato un casting che ha richiamato migliaia di aspiranti attori, tra Trieste, Pordenone e Udine. Un centinaio quelli scelti per il ciak e partecipare al film che punta a superare i record di incassi al botteghino del precedente 'Quo Vado'.