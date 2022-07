Checco Zalone sul palco del Politeama Rossetti

Checco Zalone ritorna nei teatri e nei palazzetti di tutta Italia con il suo nuovo spettacolo dal titolo “Amore + Iva” scritto con Sergio Maria Rubino e Antonio Iammarino: lo spettacolo fa tappa anche a Trieste ospite del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia in collaborazione con Euritmica di Giancarlo Velliscig. L’appuntamento è per lunedì 28 e martedì 29 novembre al Politeama Rossetti: i biglietti sono in vendita su TicketOne e presso la biglietteria del Politeama Rossetti.

"Il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - ha dichiarato il Presidente Francesco Granbassi - rappresenta un caso quasi unico in Italia per la sua capacità di creare da un lato significative produzioni di prosa - come ad esempio “Il mercante di Venezia” con Franco Branciaroli e la regia di Paolo Valerio accolto di recente con molto successo al Festival shakespeariano di Verona - e, dall’altro, di proporre un’intensa attività in sede che rappresenta a 360 gradi linguaggi e generi dello spettacolo. Un’attività dunque da politeama di alto livello che assicura al territorio una proposta di altissima qualità e ricchezza. Il fatto di ospitare al Politeama Rossetti il nuovo show di Checco Zalone che toccherà i maggiori teatri italiani, ribadisce questa volontà di ravvisare nel Rossetti un punto di riferimento di livello elevato nell’offerta culturale e teatrale del Nordest".

L’artista pugliese ritorna sul palco undici anni dopo il “Resto Umile World Tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano. Prodotto da Arcobaleno Tre e MZL, con l’organizzazione generale di Lucio e Niccolò Presta insieme a Gianmarco Mazzi, il nuovo tour di Checco Zalone durerà un anno: il debutto avverrà a Firenze il prossimo 8 novembre 2022 e successivamente toccherà i teatri più prestigiosi di tutta la penisola coinvolgendo, tra le altre città, Roma e Bologna, Napoli e Torino, il Teatro degli Arcimboldi di Milano, l’Arena di Verona e si concluderà nell’ottobre 2023.

“Amore + Iva” è uno spettacolo inedito in cui musica, racconti, imitazioni e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dal pubblico italiano.

In occasione del tour, Checco Zalone presenta la sua nuova canzone “Sulla Barca dell’Oligarca”. Il brano è scritto da Luca Medici, Antonio Iammarino, Giuseppe Saponari e Sergio Maria Rubino.

Per informazioni sullo spettacolo è possibile rivolgersi al numero del Teatro 040.3593511 o consultare il sito www.ilrossetti.it e i canali social del Rossetti o il sito www.checcozalone.it e i canali social dell’artista.

Comico, attore, showman, imitatore, cantautore, musicista, cabarettista, sceneggiatore e regista italiano, Luca Medici esordisce su Telenorba con il personaggio che lo rende celebre, Checco Zalone, prima di approdare a Zelig e farsi conoscere al grande pubblico con “Siamo una squadra fortissimi”, un vero e proprio inno dedicato alla Nazionale Italiana di calcio che in quell’anno vince il Mondiale. Nel 2009 esce il suo primo film, Cado dalle nubi, diretto da Gennaro Nunziante. La colonna sonora è composta da canzoni originali: tra queste, “Angela” ottiene la nomination ai David di Donatello.

Sempre nel 2009, è sul piccolo schermo con il Checco Zalone Show. Nel 2011 è protagonista del Resto Umile World Tour, a cui segue l’omonimo programma televisivo. Nello stesso anno, Checco Zalone torna al cinema segnando i primi record al botteghino con Che bella giornata, superati da Sole a catinelle (2013), che risulta il film più visto dell’anno, e da Quo vado? (2016), tuttora il film italiano più visto di sempre al cinema.

Zalone esordisce alla regia con Tolo Tolo (2020) che fa registrare il maggior incasso nella storia del cinema italiano nel primo giorno di programmazione. Con Tolo Tolo l’artista pugliese si aggiudica anche i primi due David di Donatello, quello per la Migliore canzone originale (“Immigrato”) e il David dello spettatore.