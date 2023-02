Chi non l’ha visto?, scatta la rassegna di Cinemazero Young Club

E se un gruppo di giovani si impadronisse della sala? Da questa domanda nasce Chi non l’ha visto?, una rassegna interamente selezionata e presentata dallo Young Club, un gruppo di appassionati di cinema under30, che a Cinemazero proporrà cinque serate con cinque film diversi, scelti per lo stile originale e il differente sguardo sul mondo. I film, dall’horror al thriller, dal racconto della musica trap a un omaggio a Bergman, hanno in comune il fatto di non essere passati in sala a Cinemazero. A volerli portare sul grande schermo di piazza Maestri del Lavoro sono i giovani, che diventano protagonisti della sala e non semplici spettatori.

Si parte venerdì 10 febbraio alle 20.45 con “Nope”, un film audace e complesso, un western che declina nella fantascienza, si risolve nell’horror, ma che in realtà parla del cinema, diretto da Jordan Peele (“Scappa – Get Out”). A presentare la serata sarà Ginevra, quattordicenne, la più giovane del Club di Cinemazero, che dice: "Abbiamo scelto questo film principalmente perché è diverso da tutto ciò che le persone sono abituate a considerare come film di fantascienza".

La scommessa dei ragazzi è portare, o riportare, al cinema i loro coetanei, farli appassionare alla visione collettiva nel buio della sala, con film che rispondono ai loro gusti e interessi. A loro Cinemazero ha voluto aprire le porte e dare l’opportunità di mettersi in gioco. Gli appuntamenti con la rassegna continueranno poi ogni primo venerdì del mese, sempre alle 20.45, con introduzione di uno dei ragazzi dello Young Club.

Il 3 marzo verrà proiettato “Lovely Boy”, presentato fuori concorso alle Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2021. Impulso all’autodistruzione e tentativo di rinascita sono i due poli entro cui oscilla la coinvolgente opera seconda di Francesco Lettieri, ambientata nel mondo della musica trap. Terzo appuntamento il 7 aprile con “L’isola di Bergman”, un viaggio nei luoghi amati dal regista svedese. Il 5 maggio è la volta di “Petite Maman” di Céline Sciamma, un piccolo film che sa affrontare grandi temi, quali l'infanzia e il timore della perdita. Chiude la rassegna “Red Rocket”, venerdì 2 giugno, il ritratto cupo, divertente e umano di un imbroglione tipicamente americano, e della sua città natale che lo tollera a malapena.

A tutti gli under25 Cinemazero, in collaborazione con il Comune di Pordenone, regala la CinemazeroYoungCard, che permette di entrare al cinema per un anno a soli 3 euro.

Inoltre, da pochi giorni, è stata riconfermata anche la 18app, la piattaforma tramite cui i nati nel 2004 possono richiedere e gestire il bonus cultura. Entrambe le proposte sono utilizzabili per acquistare i biglietti della rassegna Chi non l’ha visto? Prevendita attiva: www.cinemazero.it