Chi offrirà la cena a Frizzi Comini Tonazzi?

In presenza del notaio Odiodio, si è tenuta l’estrazione del vincitore della “cena col trio” Frizzi, Comini, Tonazzi, che si terrà domani, giovedì 15 ottobre, data nella quale nel 1975 i tre registrarono le ormai storiche “Craccole”. Il fortunato vincitore è Luca Nuvoli, distintosi per l’originalità del messaggio – in rima baciata uniformandosi al testo del trio – per la approfondita conoscenza del repertorio FCT e, non ultimo, per il menù davvero stuzzicante.



Oltre al vincitore, è giusto far menzione – per la ricchezza dell’offerta, la signorilità e il fine eloquio, gli altri primi 9 estratti: Susanna Cardinali, Luigi Biancuzzi, Fabio Cumini, Sergio De Prophetis, Federica Lenardon, Nicolangelo Palermo, Vale Nadin, Giovanni Andriola, Il Conte di Taipana. A tutti gli altri partecipanti un grazie da parte di Frizzi Comini Tonazzi, con tanti auguri per i prossimi anniversari.