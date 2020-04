Chiacchiere per visionari presenta 'Godzilla e i suoi amici'

S’intitola Chiacchiere per Visionari ed è il nuovissimo progetto pensato, appunto, dal Visionario di Udine per non interrompere il dialogo con la propria comunità di spettatori. Una serie di appuntamenti online, tutti dedicati al cinema, che verranno trasmessi in diretta Instagram sul canale @Visiopics e vedranno protagonisti i volti del CEC e del Far East Film Festival (posticipato, ricordiamo, al 26 giugno).



Il primo a scendere in campo giovedì 30 aprile alle 18.00, cioè (non a caso!) nella settimana in cui avrebbe dovuto svolgersi il FEFF 22, sarà Giorgio Placereani: il critico regalerà al pubblico Godzilla e i suoi amici, un’imperdibile video-conversazione in due puntate (la seconda è programmata per giovedì 7 maggio, sempre alle 18.00)!



"In questo spazio - sono parole dello stesso Placereani - accenneremo al cinema giapponese di genere: la lunga storia del cinema horror in Giappone, che finisce per sfociare nel J-Horror di cui l'esempio più famoso è Ring; il ritorno nel dopoguerra del cinema di samurai e duelli (chambara), i cui temi, come il conflitto fra valori opposti, passano nel noir; la grande stagione dei kaiju eiga, i film di mostri, aperta da Godzilla (1954) e legata in particolare al nome di Honda Ishiro. Ma c'è anche una stagione di cinema erotico (pinku eiga e roman porno), per non dire di una commedia popolare ben poco conosciuta da noi…".



Dopo Giorgio Placereani, sarà la volta di Luca Censabella con una breve panoramica sull’horror contemporaneo: chi vincerà l’epico scontro per la leadership tra opere (quasi) d’autore e prodotti da box office?