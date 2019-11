Chicchi di Teatro presenta 'Money, la felicità non fa i soldi'

Sabato 16 novembre alle ore 20,45 sarà proprio Etabeta Teatro di Pordenone che con La Gazza Ladra di Portogruaro insieme proporranno “Money, la felicità non fa i soldi”, uno spettacolo di lungo corso che garantisce divertimento e momenti di riflessione.

Due passanti alla fermata dell'autobus, immersi nel traffico intenso ed anonimo di una città come tante, all'improvviso si riconoscono come due vecchi compagni di scuola.

Alla gioia dell'incontro si aggiunge l'amarezza del sintetico racconto delle loro vite, trascorse in parallelo per tanti anni ed arrivate alla medesima drammatica situazione: soli, disoccupati e senza prospettive per il futuro.

Da questo semplice e banale presupposto prende il via uno spettacolo ricco di momenti esilaranti ma non privo di poesia. Nella comica rappresentazione dei goffi tentativi che i due amici faranno per trovare un po’ di soldi e dare una svolta alle loro vite sfortunate riconosciamo la fatica spesso inutile di cercare un lavoro, l'illusione di facili guadagni alimentati ogni giorno dalla televisione, il sogno di realizzare se stessi con il successo e la popolarità.

Parlando di soldi, sognando di fare i soldi, pensando a come fare i soldi il tempo trascorre nel piacere di stare insieme.

Il programma è organizzato in collaborazione con il C.C.R, il teatro Don Bosco di Rauscedo che ospiterà il prossimo spettacolo, la Fita-Uilt e il contributo della Regione FVG. Lo spettacolo è per tutti.





Prossimo spettacolo: teatro Don Bosco – Rauscedo - domenica 24 novembre 2019 – ore 16,30 – “Mi è caduta una cavalla nel letto” – Compagnia Sagrado Teatro.