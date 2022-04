Chitarra classica protagonista di Segovia Guitar

Appuntamento da venerdì 29 aprile fino a sabato 2 luglio con l’ottava edizione di Segovia Guitar, la rassegna dedicata alle eccellenze della chitarra classica.

Un calendario fitto di eventi promosso dalla Segovia Guitar Academy di Pordenone, grazie alla collaborazione del Comune di Pordenone, che ha inserito la rassegna musicale nel cartellone di “Primavera a Pordenone 2022” e della Cooperativa Polinote.

La manifestazione, giunta all’ottava edizione, ha consolidato negli anni la propria presenza nel territorio, divenendo così uno dei festival più seguiti, merito soprattutto del livello di qualità dei musicisti provenienti da tutto il mondo ed alle numerose iniziative formative dedicate ai giovani strumentisti.



Gli eventi in programma all’ex Convento di San Francesco: venerdì 29 alle ore 20,45 sarà inaugurato da due promettenti chitarristi di Pordenone, Andrea Peressin e Jacopo Romano, già allievi della Segovia Guitar Academy e attualmente laureandi al Conservatorio “J. Tomadini” di Udine, sotto la guida del M° Stefano Viola.



Il giorno dopo, sabato 30 aprile invece, si terrà il prestigioso concerto di Lorenzo Micheli, musicista di fama mondiale, presenza fissa nelle più importanti sale da concerto, dalla Carnegie Hall di New York alla Schubertsaal di Vienna, dalla Sala delle Colonne di Kiev alla Sejong Hall di Seoul.Il festival continua sabato 7 maggio alle ore 20.45 e domenica 8 maggio in pomeridiana alle ore 18, con le esibizioni di due giovani ospiti internazionali, Andrzej Grygier (Polonia) e George Dimitrov (Bulgaria), pluripremiati in diversi concorsi e già ospiti di festival chitarristici in tutta Europa, talenti emergenti dei Maestri Paolo Pegoraro e Lukasz Kuropaczewski.Non può mancare anche in questa edizione l’atteso stage “La città delle mille corde”, il laboratorio di due giorni intensivi che accoglie giovani studenti di chitarra provenienti da scuole di musica, sia del pordenonese che di altre province che avrà il suo momento clounel concerto finale che si terrà domenica 24 maggio alle ore 18,30 all’Auditorium Concordia, Sul palco si esibirà anche il New EnArmonia Guitar ensemble, con un programma incentrato sull’esecuzione di alcune celebri colonne sonore televisive e cinematografiche, sotto la direzione della Maestra Angela Tagliariol.Per il programma di attività culturali e didattiche a cura della Segovia Guitar Week, le tre giornate dedicate alle Masterclass: domenica 1 maggio con protagonista Lorenzo Micheli all’ex Convento di San Francesco, mentre sabato 7 e domenica 8 maggio nella sede Segovia Guitar Academy, interverrà Paolo Pegoraro, Professore di chitarra alla Kunstuniversität di Graz.Ancora all’ex Convento di San Francesco sabato 7 maggio alle ore 9.30, l’appuntamento con il seminario “Dialoghi sulla didattica strumentale”, dedicato a docenti e studenti dei corsi avanzati che intendano approcciarsi all’insegnamento, in cui presenzieranno due figure di spicco del panorama chitarristico: Lucia Pizzutel e Giorgio Signorile, che presenteranno ai partecipanti le loro pubblicazioni didattiche.Chiude la rassegna il workshop Trans Europa express di sabato 2 luglio che coinvolge in questa edizione, oltre alla Segovia Guitar Academy di Pordenone, la Städtische Sing-und Musikschule di Monaco di Baviera (Germania) in un progetto di scambio culturale tra allievi e docenti e che si concluderà con il concerto finale alle ore 18.00.Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero.