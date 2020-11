Choralia Live, cocktail corali dell'Usci Fvg

Di coralità come attività e stile di vita si può anche parlare, in un periodo che rende difficile praticarla con prove e concerti. Per questo motivo l'Usci Friuli Venezia Giulia lancia la seconda edizione dei talk show Choralia Live, salotti corali in diretta streaming che trattano una grande varietà di argomenti con ospiti e rubriche. Lo staff e i volontari dell'associazione, che con oltre 400 cori è ai vertici italiani per 'densità corale' sul territorio, sono impegnati in prima persona nella gestione, coordinazione e conduzione della trasmissione che ha debuttato nella scorsa primavera come mezzo per offrire agli appassionati di musica corale un contatto diretto con l'associazione e un'opportunità di scambio di opinioni, consigli, aneddoti. Choralia Live riprende il 12 novembre alle 21.00 con un nuovo ciclo di trasmissioni che terranno compagnia ogni giovedì in prima serata e saranno l'occasione per esplorare anche territori al di fuori dell'attività corale in senso stretto. Quelli che nella prima edizione erano aperitivi corali del tardo pomeriggio, diventano ora cocktail serali con nuovi contenuti e una rinnovata struttura che accoglierà anche video e un numero maggiore di ospiti in collegamento.



Nella prima puntata si parlerà con ingegneri del suono del campo specifico della registrazione di eventi corali, per poi toccare l'argomento della scuola e degli insegnanti che nel privato o in ambito professionale si occupano di cori. Ogni puntata comprenderà anche uno spazio fisso dedicato al Coro giovanile regionale, per ascoltare le voci dei cantori che ufficialmente rappresentano l'Usci e la coralità del Friuli Venezia Giulia. Non mancherà nemmeno la rubrica dell'associazione, con comunicazioni, novità e aggiornamenti utili. Gli spettatori possono intervenire con commenti e domande sui social e quindi interagire con i protagonisti.. Il collegamento per la diretta si trova sulle pagine facebook e youtube di Usci FVG, raggiungibili anche dal sito