Un mash-up commissionato per l’occasione, un coro di 250 voci provenienti da tutta Italia, un incontro intergenerazionale all’insegna del più grande augurio corale dell’Italia corale: esce il giorno di Natale un video realizzato per dare voce alla musica che in questi giorni non potremo ascoltare dal vivo nelle sale da concerto e nelle chiese.

Il Christmas Choral Mash-up 2020 è un progetto che la federazione nazionale corale Feniarco ha affidato alla penna di un direttore e arrangiatore italiano apprezzatissimo come Alessandro Cadario, che affianca alle collaborazioni con Elisa e la PFM una carriera internazionale nei teatri d'opera europei.

Il brano prevede la combinazione di quattro organici: un coro di voci bianche, un gruppo femminile, un coro all’unisono e una compagine mista a cinque voci, supportata dalle voci del Coro giovanile italiano, la nazionale italiana della coralità. I gruppi, tra i quali anche i rappresentanti dell'Usci Fvg, si sono formati virtualmente, con la risposta individuale di cantori di ogni regione italiana che hanno aderito alla proposta di Feniarco.

Il periodo natalizio è per migliaia di cori uno dei momenti più vivaci dell’anno per numero di concerti e il silenzio di quest’anno ha ispirato un omaggio che parte dai coristi stessi, con una prima assoluta realizzata per la parte audio da Diego Ceruti, per il montaggio video dal team di Hobos Factory, grazie al quale non si tratterà del solito virtual choir, ma di una proposta inedita nel panorama della coralità virtuale.

Il mash-up debutta in prima assoluta sul web il oggi, il 25 dicembre, ed è disponibile sulla pagina facebook e sul canale youtube di Feniarco.