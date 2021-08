Ciak, si gira: Trieste set de 'La porta rossa 3'

È certamente uno dei panel più attesi a Link Festival del giornalismo e dei nuovi media, quello che vedrà protagonista l’attore Lino Guanciale – alias commissario Cagliostro, il “fantasma” più amato del piccolo schermo - insieme alla giovane attrice Valentina Romani e al presidente della FVG Film Commission Federico Poillucci: “Trieste, ciak si gira!” titola l’incontro in programma domenica 5 settembre, alle 19, gran finale del Festival di scena in una delle nuove location della serie TV “La porta rossa”, l’iconica Piazza Unità d’Italia, sede della Fincantieri Newsroom che dal 2 al 5 settembre accoglierà a Trieste l'ottava edizione di Link. Se la “ripresa sostenibile” sarà filo rosso degli incontri programmati, certamente il dialogo di chiusura dedicato a “La porta rossa”, condotto dalla giornalista RAI Marinella Chirico, offrirà spunti significativi sulla ripartenza post covid anche dell’industria del cinema, rimasta bloccata per molti mesi nel periodo più duro del lockdown e delle recrudescenze pandemiche.



, atteso sequel della fiction targata Rai2, diretta in questa nuova stagione da Gianpaolo Tescari, scritta da un pool di grandi sceneggiatori guidati da Carlo Lucarelli e programmata per la primavera 2022. L’incontro di Link Festival offrirà l’occasione per ragionare sulla ripresa e sulle prospettive del cinema dopo il ciclone pandemico, e con la concorrenza sempre più agguerrita delle piattaforme e dello streaming. Dal 2017 “La porta rossa” si identifica con Trieste: la terza serie porterà alla ribalta le nuove location della città dove gravita, offrendo spettacolari vedute aeree, lo spirito del commissario fantasma Leonardo Cagliostro, interpretato appunto da Lino Guanciale. Se Palazzo Carciotti diventerà sede della Questura, si girerà con nuovi scorci in Porto Vecchio ed entreranno nella nuova serie anche la Centrale Elettrica Opicina, Palazzo Vivante, lo stabilimento balneare Ausonia, la Cava di Sgonico.Un prezioso “spot” per la promozione turistica e culturale di Trieste e del territorio, ma anche un segnale concreto e tangibile per le maestranze impegnate: 28 risorse fisse oltre ad attori e comparse che saranno impiegate nella produzione, firmata da Garbo e Rai Fiction, in collaborazione con la FVG Film Commission che investirà 280mila euro nella terza serie. L’accesso all’incontro è aperto gratuitamente al pubblico munito di green pass, previa prenotazione presso TicketPoint Trieste – tel. 040 3498276. Sarà possibile registrarsi anche direttamente nella sede di Link per i posti ancora disponibili, a partire da mezz’ora prima dell’incontro. Info e dettagli: linkfestival.itLink Festival 2021 è un progetto della curatrice Francesca Fresa con il direttore editoriale Giovanni Marzini, organizzato da Prandicom e promosso in partnership con Fincantieri, coorganizzatore il Comune di Trieste, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione CRTrieste e di Crédit Agricole Friuladria. Il Festival è realizzato sotto l’egida della FNSI e dell’Ordine dei Giornalisti, mediapartners la RAI e il quotidiano Il Piccolo.