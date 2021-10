Cinema, a Casarsa quattro film d'autore

Prosegue la stagione cinematografica con altri 4 film in calendario al teatro Pasolini di Casarsa della Delizia, tra cinema d'autore e vincitori a Cannes.



“La ripartenza al teatro Pasolini – ha commentato il presidente della Pro Casarsa Antonio Tesolin – è stata accompagnata dal favore del pubblico che ha apprezzato i film messi in calendario a settembre e ottobre. Ringraziamo i volontari per il loro prezioso lavoro e diamo appuntamento a tutti al Pasolini per vederci insieme un bel film in un vero cinema, a prezzi popolari e vicino a casa, in totale sicurezza”.



Nel rispetto delle normative sanitarie, si potrà accedere alla sala solo con Green Pass e sarà garantito il distanziamento e il rispetto di tutte le norme Covid-19 in vigore. La prenotazione è consigliata, è sufficiente inviare un messaggio via Whatsapp al numero 338 784972 oppure una email a segreteria@procasarsa.org. La rassegna è organizzata dalla Pro Casarsa della Delizia APS in collaborazione con l'Amministrazione comunale ed sostenuta anche da Friulovest Banca. I film fanno parte della rassegna Circuito Cinema: Corto Circuito FVG 21/22.



Si riparte giovedì 28 ottobre alle ore 21 con “Tre piani” di Nanni Moretti. Si tratta dall'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo dello scrittore israeliano Eshkol Nevo. Nel cast Margherita Buy e Riccardo Scamarcio. Protagoniste del film sono tre famiglie, con i loro problemi.Secondo film in calendario per giovedì 4 novembre alle ore 21 “Qui rido io” diretto da Mario Martone, con Toni Servillo e Maria Nazionale. È incentrato sulla figura del celebre attore e commediografo Eduardo Scarpetta, nonché padre di un altro grande del panorama teatrale italiano, Eduardo De Filippo.Si prosegue poi giovedì 11 novembre alle 21 con “Drive my car”. Film diretto da Ryûsuke Hamaguchi, racconta la storia di Yusuke Kafuku, uomo di teatro che supera il trauma della morte della moglie grazie all'incontro con una giovane autista. Il film è stato premiato al Festival di Cannes.Chiude questa seconda tranche di film, la proiezione in programma per giovedì 18 novembre alle ore 21 di “The last duel”, diretto da Ridley Scott, con Matt Damon e Adam Driver. Ambientato nel XIV secolo, durante la Guerra dei cent'anni, il film racconta una storia vera, quella dell'ultimo "duello di Dio" combattuto in Francia sotto il regno di Carlo VI.Si ricorda che per il cinema il biglietto d'ingresso unico è di 5 euro. Per i possessori della Carta giovani il biglietto per ogni proiezione è di 4 euro. Prenotazione consigliata via Whatsapp al numero 338 7874972, via mail all'indirizzo segreteria@procasarsa.org. Maggiori info su: www.procasarsa.org