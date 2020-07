Cinema all'aperto nell’antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich

Gli eventi a Casarsa della Delizia ripartono dopo il lockdown grazie alla nuova arena estiva, che l’amministrazione comunale ha deciso di allestire nell’antico frutteto di Palazzo Burovich de Zmajevich, sede municipale: un luogo posto in centro al capoluogo e che garantisce l’osservanza delle disposizioni di sicurezza anti covid-19. Si parte con la rassegna di cinema all’aperto con ingresso gratuito affidata come da tradizione alla Pro Casarsa della Delizia. Il cartellone estivo completo durerà fino ad agosto, con anche concerti, teatro e altro ancora e si chiamerà “Fruit of the moon”.



“Un nome scelto - hanno spiegato la sindaca Lavinia Clarotto e l’assessore alla cultura Fabio Cristante - per ricordare come mentre in questo luogo anticamente si raccoglievano frutti saporiti, da alberi ancora esistenti, oggi si colgono invece i frutti delle serate estive da passare in compagnia nel rispetto delle disposizioni sanitarie, senza rinunciare al piacere di essere comunità. Un segnale di speranza e ripartenza dopo i mesi difficili che abbiamo vissuto. Abbiamo voluto racchiudere tutto il programma di eventi estivi, che dopo il cinema vedrà l’ufficializzazione di altri appuntamenti tra luglio e agosto, nel frutteto perché questa è sia una soluzione ottimale dal punto di vista della gestione logistica e di sicurezza che una soluzione volta a favorire il commercio locale, grazie all’immediata prossimità al centro e ai suoi negozi e pubblici locali”.



Si parte come detto con il cinema all'aperto adin ottemperanza alle misure sanitarie anti covid-19. Sono cinque i film in programma,“C'è una grande voglia di ricominciare – ha aggiunto, presidente della Pro Casarsa –, di vivere un'estate in città con un po' più di spensieratezza, come quella che un film visto all'aperto può regalare. Abbiamo pensato, in collaborazione con l'amministrazione comunale, a questi cinque appuntamenti cinematografici per offrire un'occasione di svago ai nostri concittadini, il tutto secondo i protocolli di sicurezza anti diffusione Covid-19 e tutte le proiezioni avranno ingresso gratuito, per permettere a tutti di potersi regalare una serata serena. Chiediamo solo, per motivi organizzativi, di prenotare il proprio posto sulle nostre piattaforme digitali, visto che all'ingresso sarà richiesto al pubblico il nome e cognome. Ringraziamo ancora una volta i nostri volontari del gruppo cinema che con grande entusiasmo hanno voluto aiutarci nell'organizzazione di queste serate: a loro il nostro plauso per il lavoro che faranno e che hanno fatto in questi anni”.Per poter accedere alla proiezione del cinema all'aperto è necessaria la prenotazione entro le ore 16 del giorno stesso sulla piattaforma. All'entrata sarà richiesto allo spettatore il proprio nome e cognome come lasciato sulla prenotazione online (da notare che per le famiglie occorre segnalare tutti i nomi dei componenti)., l'ultimo film di. Questa volta Checco Zalone, non compreso dalla madre patria, trova accoglienza in Africa. Ma una guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti.Sarà poi la volta, il film diche tratta il tema della disabilità.Non mancano le proposte per i più piccoli., il film d'animazione che racconta la storia di un cagnolino un po' viziato, abituato dalla propria padrona al lusso e ad ogni tipo di comfort. Quando, però, la donna muore, Tappo si ritrova improvvisamente senza un tetto.: la commedia “” del regista. Una storia di amicizia e sentimenti come nella loro tradizione cinematografica più amata.Il ciclo di film con visione all'aperto,. Un cast d'eccezione per un thriller divertito e divertente.dovrà affrontare il caso di un misterioso omicidio da risolvere. Il film ha ottenuto una candidatura al Premio Oscar.