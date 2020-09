Cinema dell'orrore in sala al Kinemax di Gorizia

Pronti per un lungo weekend di terrore? Dal 26 al 29 novembre 2020 il Kinemax di Gorizia ospiterà la seconda edizione del Be Afraid Horror Fest, festival di cinema internazionale totalmente incentrato sul genere.



Dopo il successo della prima edizione lo scorso anno, ritorna l'unico festival di cinema dell'orrore in Friuli Venezia Giulia, con un'edizione ampliata e ricca di ospiti internazionali anche se, vista l'emergenza covid, saranno per lo più virtuali a differenza delle proiezioni che seguendo tutte le regole sanitarie normalmente applicate ai cinema, verranno effettuate come di consueto in sala.



Due i titoli annunciati per il momento e molti altri ancora da rivelare, mostri alieni e revival anni 80 dagli Stati Uniti con 'Psycho Goreman' di Steven Kostanski, magia nera e demoni da Panama con 'Diablo Rojo' di Sol Moreno.



Al link https://beafraidhorrorfest.com/accrediti/ è possibile accreditarsi al festival avendo così accesso a tutte le proiezioni.