Cinema di Natale a Cormons

E’ in arrivo, per il periodo Natalizio, la tradizionale programmazione cinematografica al Teatro Comunale di Cormons. Nelle giornate 27 e 28 dicembre saranno proiettati due film. Alle 17 sarà proposto ‘Frozen II- Il segreto di Arendelle’ l’ultimo lavoro animato firmato da Jennifer Lee e Chris Buck. La storia: Elsa e la sorella Anna si imbarcano in una avventura in compagnia di Kristoff, Olaf e Sven per difendere il regno di Arendelle e scoprire in una lontana foresta un segreto che li riguarda molto da vicino.

Alle ore 20, nelle stesse giornate, sarà in programmazione ‘Un giorno di pioggia a New York’ di Woody Allen. La storia: Innamorato di New York, Gatsby decide di trascorrere nella metropoli un fine settimana insieme alla sua ragazza Ashleigh, aspirante giornalista. Comincia così per i due ragazzi un'indimenticabile e divertente avventura sotto la pioggia.

Nelle giornate del 29 e del 30 dicembre ancora due pellicole imperdibili. Alle 17 sarà la volta di ‘Maleficent – Signora del male’ diretto da Joachim Rønning. La storia: La principessa Aurora è cresciuta, il suo matrimonio e la sua incoronazione imminenti. La regina Ingrith, però, riesce a risvegliare in Malefica il suo lato peggiore, mettendo a rischio la pace nella brughiera.

Alle 20 invece, in queste due giornate, sarà proiettato ‘Cetto c’è, senzadubbiamente’, commedia scritta e interpretata da Antonio Albanese, terzo capitolo sul grande schermo dedicata al politico Cetto La Qualunque.

E ancora. Nelle giornate del 2 e 3 gennaio potremo vedere, alle 17, ‘I racconti di Parvana – The breadwinner’, e alle 20 ‘Cena con delitto’.

Sabato 4 gennaio alle 17 sarà proposto ‘Il piccolo Yeti’ e alle 20 ‘Qualcosa di meraviglioso’.