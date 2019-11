Cinema e Rock Opera, un rapporto speciale

Mercoledì 4 dicembre alle ore 18.00 alla Mediateca de La Cappella Underground (via Roma 19) in programma l’ultimo appuntamento dell’anno con “ABCinema”, serie di incontri per scoprire, conoscere, ricordare mode e tendenze della settima arte.





I conduttori della trasmissione radiofonica Blow Out - frequenze cinefile assieme a Giovanni Barbo (La Cappella Underground, Metallus.it) prenderanno spunto dal quarantesimo anniversario di The Wall dei Pink Floyd per parlare di Cinema e Rock Opera!



Tommy, Quadrophenia e The Wall ovviamente, ma anche Jesus Christ Superstar, Hair o il The Rocky Horror Picture Show: quello tra il cinema e il rock è stato per più di un decennio un matrimonio ricchissimo, che ha portato sia felici trasposizioni dei concept album realizzati dalle più grandi band del momento, sia musical di successo tratti da grandiose produzioni teatrali. E adesso? Come sta il rock e soprattutto come sta il rock al cinema?



Blow Out – Frequenze cinefile è il settimanale di critica cinematografica della web-radio Radio City Trieste (www.radiocitytrieste.it), condotto da Marco Catenacci assieme ad Enrico Cehovin, Francesco Ruzzier e Alan Viezzoli. Ogni puntata una carrellata di news, approfondimenti e recensioni dei film in sala. Particolare attenzione è dedicata ai più importanti festival europei di cinema (Berlino, Cannes, Venezia), durante i quali vengono trasmessi collegamenti con gli inviati sul posto e commenti a caldo.

In onda ogni lunedì dalle 13.00 alle 14.00 su www.radiocitytrieste.it.

Per informazioni, scrivere a mediateca@lacappellaunderground.org o visitare la pagina Facebook mediatecalacappellaunderground