Cinema e teatro sotto le stelle in via del Pioppo

L'Istituto Comprensivo 1 Udine e Get Up¡ organizzano tre appuntamenti nel giardino della scuola Tiepolo in via del Pioppo 55 aperti a tutte e tutti.



Lunedì 9 agosto, alle 21, è in programma la proiezione del film "Rango", mentre mercoledì 11 agosto, sempre alle ore 21, di "Non ci resta che vincere".



Venerdì 13 agosto, alle 20.30, camminata di quartiere "Il racconto di San Domenico".

Si partirà dal giardino della Comunità Piergiorgio. Il pubblico dovrà portare un paio di auricolari e scaricare gratuitamente l'applicazione Echoes (https://play.google.com/store/apps/details?id=xyz.echoes.android&hl=it&gl=US). Si ascolteranno le interviste che i ragazzi e le ragazze del Punto Luce di Udine hanno fatto insieme a Invasioni creative a chi abita, transita o vive il quartiere San Domenico.



Alle 21 sarà in programma lo spettacolo di teatro "Ritratto del Leone Willie the Lion Smith" con Aida Talliente e Giorgio Pacorig.



Ogni serata ha il limite di 99 posti. Per prenotare: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdygOavCBOL6io87Qv8xzNOiDYTrOD2CDDR6pWMz58pUb6yCw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0



I film verranno proiettati sul muro della scuola.

E' consigliato portarsi un tappeto o qualcosa di comodo su cui sedersi per assistere agli spettacoli e di presentarsi in anticipo rispetto all'orario dello spettacolo per permettere di espletare tutte le procedure di triage.



In caso di pioggia lo spettacolo è rimandato.



Il progetto è sostenuto dal Ministero dell'Istruzione, Save the Children Italia e Comune Di Udine.