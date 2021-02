Cinema, fine settimana dedicato ai ragazzi

Tratto dal bestseller che ha venduto più di 15 milioni di copie nel mondo, arriva sullo schermo virtuale del Visionario 'Le vacanze del piccolo Nicolas', colorata commedia ad “altezza di bambino” che prende bonariamente in giro usi e costumi degli adulti, ricordando loro che i ragazzi hanno una lettura tutta loro, libera e positiva, di ciò che li circonda. Il film sarà disponibile sabato 6 e domenica 7 febbraio.



Le vacanze estive sono finalmente arrivate! Il piccolo Nicolas si stabilisce con la famiglia al mare. Sulla spiaggia, Nicolas fa nuove amicizie: Blaise, che non vive qui e ama tutto, anche i pesci; Djodjo, che non parla come loro, perché è inglese; Crepin, che piange sempre per qualsiasi cosa e Como, che vuole sempre avere ragione. Ma Nicolas ha anche incontrato Isabelle, una ragazza che guarda tutto con grandi occhi rotondi e inquietanti. Una cosa è certa: sarà per tutti, indimenticabile vacanza.



Domenica 7 febbraio alle ore 18.00 un cineforum online dedicato al film Glassboy a cui parteciperanno il regista Samuele Rossi, gli attori Giorgio Colangeli, Giorgia Wurth e Massimo De Lorenzo e alcuni dei giovanissimi protagonisti del film. L'incontro sarà in streaming sulla pagina Facebook del Visionario oppure su Zoom, dove sarà possibile interagire con gli ospiti. Il film è disponibile on-demand sul sito del Visionario, senza vincoli di orario!



VisioKids è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche e dalla Mediateca Mario Quargnolo con il supporto di Coop Alleanza 3.0 e La Birba e il sostegno di City4moms. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie o la pagina facebook.com/VisionarioUdine.