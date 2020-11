Cinema Latino Americano: Cuba travolgente e l'horror di Augusto Tamayo

Il debutto nell'horror di Augusto Tamayo, uno dei più prestigiosi registi peruviani contemporanei, e il Venezuela sono i protagonisti del programma del Concorso Ufficiale, domani, giovedì 12 novembre 2020, al Festival del Cinema Latino Americano di Trieste, online con ingresso dal sito www.cinelatinotrieste.org.



Augusto Tamayo ama analizzare l'epoca coloniale, quando dall'incontro/scontro tra le civiltà autoctone e i conquistadores, nacque il Perù. Probabilmente non poteva mancare l'horror, come genere, per indagare su quei decenni inquieti e in Sebastiana, la maldición il regista si muove tra presente e passato, per raccontare la terribile storia di vendetta della bella Sebastiana, nel XVII secolo, e le presenze maledette che ha lasciato nella sua proprietà, scoperte dalla sua discendente Nani. Il cinema venezuelano, che difficilmente esce dai confini nazionali, presenta al Festival due film, Lunes o martes nunca domingo di Maruvi Leonett Villaquirán e Javier Martintereso Calvo, che racconta l'incontro tra due donne tra loro diversissime, e Voy por tí di Carmen La Roche, storia di giochi di ruolo e relative violenze in un liceo.



Programma del 12 novembre 2020

In Contemporanea concorso, tre film cubani: due omaggi, uno a L'Avana, dall'eterno fascino, stavolta per sei storie d'amore (Habana selfies di Arturo Daniel Santana) e l'altro al cineasta Julio García Espinosa (Retrato de un artista siempre adolescente di Manuel Herrera), e il ritratto di una donna dal duro presente in cerca di un momento di felicità (Frágil di Sheyla Pool). Il messicano Nauhcampatepetl, cofre de perote di Gualberto Díaz González racconta invece come l'azione umana stia mettendo in pericolo i delicati e millenari equilibri delle coste del Golfo del Messico.Cuba torna protagonista in Mundo Latino, con una scatenata festa cubana di rumba e allegria, un viaggio nell'inesauribile ricchezza della musica dell'isola e nelle sue influenze: RumbAllStars di José Luis Lobato. Nella stessa sezione, la coproduzione argentino-polacca Vino a ser belleza di Sol Janik offre una nuova storia al femminile, di quelle che piacciono al Festival del Cinema Latino Americano, delicate e realistiche, che non temono il dolore e le ferite per raccontare l'eterna bellezza della determinazione di una donna.Il 12 novembre saranno online alcuni dei film pubblicati l'11 novembre e si potranno vedere i film della Retrospettiva su Alberto Lecchi, entro le 48 ore dall'acquisto del biglietto.I biglietti si acquistano accedendo alle schede dei film, dal sito www.cinelatinotrieste.orgConcorso UfficialeSebastiana, la maldición di Augusto Tamayo, Perù, 2019, 142'Dopo una lezione all'università, Nani scopre la terribile storia di una sua antenata, Sebastiana, una giovane donna, bella e benestante, del XVII secolo. Sebastiana, tradita dal padre dei suoi figli, decide di vendicarsi di lui in modo brutale e spietato. Venuti a conoscenza della tragica storia, Nani e i suoi amici decidono di visitare la vecchia tenuta di famiglia senza immaginare ciò che si annida in quella proprietà.Lunes o martes nunca domingo di Maruvi Leonett Villaquirán, Javier Martintereso Calvo, di Venezuela, 2020, 119'Gregoria è una giovane ragazza di campagna delle Ande venezuelane, Lucía è una frivola donna di città di mezza età. Per delle strane circostanze, si ritrovano a dover viaggiare insieme per raggiungere le rispettive destinazioni. Una scoprirà il suo passato, l'altra il suo presente.Voy por tí di Carmen La Roche, Venezuela, 2019, 84'Marcos cerca di passare inosservato nel violento liceo dove studia, fino a quando non cerca di conquistare Maryuri, che pratica un gioco di dominio sessuale con Yorman. Marcos diventa la vittima di Yorman a scuola, ma allo stesso tempo diventa lo stalker di Maryuri. Per loro è un gioco che finisce quando raggiungono il limite, e ne accettano le conseguenze.Contemporanea ConcorsoFrágil di Sheyla Pool, Cuba, 2018, 15'La figlia, dedita alla cura della madre malata di Alzheimer, vuole sentirsi amata e riconosciuta da lei, anche solo un'ultima volta. Questo desiderio la porta su un sentiero pericoloso e sconosciuto per scoprire che a volte l'amore e la felicità possono essere i sentimenti più capricciosi e sconcertanti che esistano.Nauhcampatepetl, cofre de perote di Gualberto Díaz González, Messico, 2019, 15'Il vapore che sale dal Golfo del Messico forma le nuvole che si scontrano contro il monte Nauhcampatépetl e diventano gli affluenti del bacino di La Antigua, che attraversa valli e montagne per riversarsi nella costa di Veracruz. Questo bacino giova a un milione di abitanti della regione, ma la deforestazione, l'inquinamento e i mega-progetti sono le principali minacce che l'acqua che scende dalla montagna affronta oggi.Habana selfies di Arturo Daniel Santana, Cuba, 2019, 90'Sei storie d'amore nell'Avana del XXI secolo.Retrato de un artista siempre adolescente di Manuel Herrera, Cuba, 2019, 102'Basato sulla vita del cineasta Julio García Espinosa, il documentario conduce una riflessione sulla nascita e sullo sviluppo della nuova cinematografia cubana, i suoi successi, le lotte, le contraddizioni e i confronti con il pensiero dogmatico che a volte sembra dominare lo spettro politico-culturale cubano; il rapporto sempre difficile, rischioso e necessario tra funzionari e artisti e la difesa salda e unita dei cineasti intorno alla loro politica cinematografica.Mundo LatinoVino a ser belleza di Sol Janik, Argentina /Polonia, 2019, 78'Cinthia, erede di una storia messa a tacere dal dolore e di un lavoro che rischia di scomparire. È attraverso l'intarsio che indaga sul passato della sua famiglia alla ricerca della sua identità, ricordando lo sradicamento e la bellezza del dolore.RumbAllStars di José Luis Lobato, Cuba, 2019, 59'RumbAllStars presenta un'autentica serata di festa cubana, rivelando l'influenza delle radici africane nella Cuba contemporanea. Gli artisti offrono un concerto emozionante, in cui ricreano i diversi generi dell'isola e creano nuovi suoni con strumenti tradizionali. Rumba cubana, Patrimonio Culturale dell'Umanità.