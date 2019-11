Cinema Latino Americano, Gabriel Retes ricostruisce il Messico degli Anni 20

Nella terza giornata del Festival del Cinema Latino Americano, al Teatro Miela di Trieste (via Luigi Amedeo Duca degli Abruzzi 3), due dei film più attesi nel Concorso Ufficiale.



Alle 20, La Revolución y los Artistas, ultimo film di Gabriel Retes, ricostruisce il Messico degli anni 20, in cui amore e rivoluzione si incontravano attraverso l'arte, la pittura, la poesia e davano vita alle storie più appassionate. Al termine della proiezione, il grande regista messicano, ospite del Festival, incontrerà il pubblico. Subito dopo, alle ore 22, Veneza di Miguel Falabella, conta sulla splendida maturità di Carmen Maura per raccontare una storia forse d'amore sospesa tra il Brasile del Sud e Venezia. Al termine, un incontro con il produttore del film, Fernando Muniz.



Intorno ai due grandi appuntamenti serali, tanti film e tanti argomenti, per continuare a scoprire l'America Latina. Nel Concorso Ufficiale, Boni Bonita di Daniel Barosa racconta una storia d'amore e musica tra un'adolescente argentina e un musicista brasiliano (ore 11.30), mentre dalla Spagna arriva il quesito intrigante di Ana de día, opera prima di Andrea Jaurrieta (ore 16.45): cosa succederebbe se un giorno si scoprisse, come capita ad Ana, di avere una sosia che si è presa la nostra vita e siamo liberi di inventarcene un'altra? Storie di donne, anche in un altro film spagnolo, Mujeres de cristal di Eliseo de Pablos (ore 15.00), con le sfide vinte dalle cinque protagoniste.



La memoria è il filo comune dei diversi film in programma il 12 novembre. Da segnalare, per la sezione Malvinas, l'argentino Amor en Dictadura di Emilia Faur (ore 22.40), che analizza come la dittatura militare abbia influito sulle relazioni d'amore; al termine del documentario, la regista incontrerà il pubblico. In Contemporanea Concorso, Gran Orquesta di Peri Azar (ore 11.30) è un omaggio alle grandi big band argentine degli anni '40: un baule riporta alla luce vecchi spartiti manoscritti da cui inizia il difficile tentativo di riprendere quelle sonorità; il cileno Raúl Pellegrin, Comandante José Miguel di Michelle Ribaut Kompatzki, invece, rende onore alla figura di Manuel Rodríguez, carismatico leader del Frente Patriótico (ore 16.50).



Ancora in sezione Malvinas, due storie dal Messico, che raccontano contrasti e ingiustizie del grande Paese nordamericano: Arcángel di Ángeles Cruz segue l'impegno di Arcangel, contadino prossimo alla cecità, per trovare un futuro a Patrocinia, che dipende totalmente da lui; Hasta los dientes di Alberto Arnaut Estrada (ore 15.00) ricorda la violenza militare con le ennesime vittime civili innocenti, in questo caso, due ottimi studenti dell'Instituto Tecnológico de Estudios Superiores di Monterrey, picchiati e uccisi dai militari e fatti passare per terroristi per giustificare il crimine, prima della scoperta della verità.



In questa terza giornata, l'esordio della sezione Cinema e Letteratura, da quest'anno competitiva, con Lemebel di Joanna Reposi Garibaldi (ore 20.30), ritratto intimo e politico di Pedro Lemebel, icona del movimento Queer in America Latina. Esordisce anche la Retrospettiva di Fernando Spiner, regista argentino con laurea al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma: alle ore 18.30, La sonámbula, sua pluripremiata opera prima.