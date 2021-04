Cinema, le novità sugli schermi del Visionario e del Centrale

Tante le novità in arrivo sugli schermi del Visionario e del cinema Centrale da giovedì 8 aprile.



Si comincia con Sole Alto, diretto da Dalibor Matanić e premiato a Cannes 2015, nella sezione Un certain regard. Tre storie d’amore (e di guerra) nell’ex Jugoslavia: il 1991 e l’ombra scura della guerra; il 2001 e le cicatrici che devastano l’anima; il 2011 e la possibile (impervia) rinascita. Una Giulietta serba e un Romeo croato che lottano sotto i cieli dell’ex Jugoslavia senza mai perdere la speranza della luce. La speranza del sole. In streaming anche Torna a casa, Jimi! Dieci cose da non fare quando perdi il tuo cane a Cipro, divertente commedia rock dove la cronaca diventa allegro paradosso, che parla di confini e di libertà, di divisioni, identità spezzate e riunificazioni impossibili.



Al Visionario altri due capolavori del cinema coreano targati Far East Film Festival: stiamo parlando di The foul King, funambolica e caustica commedia firmata da Kim Jee-woon con uno strabiliante Song Kang-ho, e La moglie dell'avvocato, opera tragicomica, carnale e ricca di sfumature firmata dal maestro Im Sang-soo.



in prima visione streaming, film documentario di Víctor Cruz che, tra Costa Rica, Giappone e Sardegna intreccia emozioni e sfide quotidiane di alcuni giovani centenari che, alla soglia del loro primo secolo – e talvolta anche oltre – non smettono di vivere in maniera straordinariamente normale, senza rinunciare ai propri desideri. Rimangono in programmazione, surreale black comedy firmata dal regista triestino Davide Del Degan e, road-movie insolito, surreale e avventuroso (a bordo di un carro funebre), splendido esordio alla regia di Andrea Magnani e con un perfetto Nicola Nocella.