Cinema per i più piccoli a Udine

Cine Junior è la novità assoluta di Ovunqu(è)Estate 2019, variegato programma con oltre quaranta iniziative nei quartieri inserite nel più ampio cartellone cittadino UDINESTATE e promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Udine per una ricca e diffusa distribuzione di eventi in tutto il territorio cittadino.



Per il mese di agosto la programmazione prevede quattro appuntamenti nell’area verde Paolo De Rocco in via Derna con il seguente calendario:



•lunedì 12 agosto ore 21:00: MIKE SULLA LUNA, un racconto animato dalla forte impronta ecologista, con protagonista un intraprendente dodicenne che vuole raggiungere la luna prima di un malvagio miliardario intenzionato a colonizzarla e a sfruttarne indiscriminatamente le risorse naturali. In caso di maltempo rinvio a martedì 13 agosto;



•lunedì 19 agosto ore 21:00: IL LIBRO DELLA GIUNGLA, remake in live-action del classico disneyano dalle musiche indimenticabili. In caso di maltempo rinvio a mercoledì 21 agosto;



•lunedì 26 agosto ore 21:00: MIRAI, storia di una bambina giapponese, il cui nome vuol dire ‘Futuro’ che suscita la gelosia del fratello maggiore. In caso di maltempo rinvio a martedì 27 agosto;



•giovedì 29 agosto ore 21:00: ALICE ATTRAVERSO LO SPECCHIO, film per ragazzi con Johnny Depp e sequel di Alice nel paese delle meraviglie, un classico senza tempo, In caso di pioggia rinvio a venerdì 30 agosto.



La realizzazione tecnica è a cura di Artemedia con la collaborazione della parrocchia di S. Domenico e della Comunità Piergiorgio onlus. Tutti le proiezioni sono ad ingresso libero. Info: www.agenda.udine.it.