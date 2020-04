Cinema regionale di streaming si arricchisce di nuovi film

Anche questa settimana tante novità in arrivo su AdessoCinema, la piattaforma online pensata e curata dal Visionario di Udine, Cinemazero di Pordenone e La Cineteca del Friuli (in collaborazione con Tucker Film) con proposte di qualità legate al territorio. Tre nuovi titoli, tre documentari, disponibili online dal 16 aprile, con protagonista indiscussa la città di Trieste!



Questo il link per accedere alla piattaforma online: www.adessocinema.it

Si comincia con TRIESTE, YUGOSLAVIA, documentario di Alessio Bozzer sul glorioso passato commerciale della città, quando - dagli anni ’50 fino alla fine degli anni ’80 - Piazza Ponterosso era meta di un pellegrinaggio di massa dalla Yugoslavia, di gente in cerca di blue jeans e caffè, attirata dal miraggio del capitalismo. Una riflessione su una città di confine, tra due stati e tra due sistemi politici.



Il fenomeno atmosferico più caratteristico della città è invece al centro di BORA SU TRIESTE, firmato nel 1953 da Gianni Alberto Vitrotti, premiato con il Leone d’Argento a Venezia, nella sezione documentari e cortometraggi, e oggi parte del Fondo Vitrotti conservato alla Cineteca. Per realizzarlo il regista impiegò due anni durante i quali si appostò nei punti più ventosi della città per riuscire a riprendere gli effetti caratteristici e turbinosi della bora, gioia e tormento dei triestini.



LA CITTÀ DI ANGIOLINA: TRIESTE AI TEMPI DEL FILM SENILITÀ di Gloria De Antoni e Oreste De Fornari, è invece un’occasione per riscoprire il film Senilità, tratto dal romanzo di Italo Svevo e girato nel 1962 proprio nella città giuliana. Il documentario fa rivivere quei giorni attraverso i ricordi di quanti hanno partecipato o presenziato alle riprese: gli attori Claudia Cardinale (che ieri 15 aprile festeggiava il compleanno!) e Philippe Leroy, il costumista Piero Tosi, le comparse triestine, lo scrittore Claudio Magris, il critico e sceneggiatore Tullio Kezich. A Lelio Luttazzi è affidato il ruolo di guida sapiente dispensatrice di riflessioni e ricordi sulla Trieste di ieri.Lo streaming di TRIESTE, YUGOSLAVIA costa €3, mentre gli altri due titoli sono disponibili gratuitamente.La grafica di AdessoCinema è stata curata da Patrizio De Mattio (DM+B&Associati), mentre la realizzazione porta la firma di Fulvio Romanin (Ensoul).