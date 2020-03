Cinema sociale a Gemona aperto ma a distanza di sicurezza

Il Cinema Teatro Sociale di Gemona rimane aperto per le proiezioni cinematografiche. Con i suoi 346 posti a sedere non assegnati, la sala consente una distribuzione degli spettatori che garantisce il rispetto della distanza di sicurezza: gli spettatori potranno disporsi uno ogni tre posti in modo da avere due posti vuoti accanto, davanti e dietro. Chi viene in coppia o con altri famigliari potrà naturalmente sedersi vicino, ma sempre rispettando la distanza raccomandata dagli altri spettatori.

"Anche ai tempi del Coronavirus - scrivono gli organizzatori - godersi in tutta sicurezza le tante proposte cinematografiche di marzo si può!".