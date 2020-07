Cinema sotto le stelle a Sant’Andrea

Lunedì 27 e martedì 28 luglio (con inizio alle 21), si terranno presso il centro culturale “Andrej Budal” di Sant’Andrea (via Montello, 9 - Gorizia), due serate cinematografiche “Cinema sotto le stelle 2020” promosse nell’ambito del festival “Komigo” (fuori abbonamento) dal Kulturni dom di Gorizia e dal circolo culturale locale “Oton Župančič”.

Lunedì è prevista la proiezione del film documentario sul noto cantautore sloveno Vlado Kreslin, dal titolo “Poj mi pesem” (Cantami una canzone), per la regia di Miran Zupanič. Kreslin, considerato una sorta di Fabrizio De Andrè sloveno, è certamente uno dei più noti e acclamati cantautori non solo in Slovenia, ma anche nei diversi paesi dell’ex Jugoslavia, come pure nell’ambito della comunità slovena in Italia. Per il suo originale stile e per la sua raffinatezza lo possiamo definire, oltre che cantautore – poeta, un vero e proprio “artista della parola” slovena.

Il giorno seguente si terrà invece la proiezione del film di guerra “Preboj” (La breccia), per la regia di Dejan Babosek. Il film celebra un'importante vittoria dei partigiani sloveni, la battaglia di Menina Planina. La trama si basa sulle testimonianze raccolte dall’allora 22-enne comandante, Franc Sever-Franta, pubblicate nel libro La trappola sulla Menina Planina, che riguarda il salvataggio di circa 500 partigiani accerchiati dalle truppe tedesche nel 1945. Nel cast attori c’è pure l’attore di origini goriziane Domen Valic ed il noto reper sloveno Darko Nikolovski.

Ingresso libero con prenotazione. Per informazioni e prenotazioni: +39 0481 33288; info@kulturnidom.it.

In caso di maltempo tutti gli spettacoli si terranno al teatro Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20). I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.