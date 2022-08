Cinema sotto le stelle a Tavagnacco

Proseguono gli appuntamenti estivi del Comune di Tavagnacco. Con il mese di agosto ritorna, infatti, il Cinema sotto le stelle nella piazza della frazione di Molin Nuovo.

La rassegna, che come sempre è dedicata soprattutto alle famiglie, prenderà il via venerdì 5 agosto con il film "Encanto", vincitore del premio Oscar 2022 come miglior film d'animazione.

Si proseguirà poi per tutti i venerdì del mese di agosto, sempre nella piazza di Molin Nuovo. L'ingresso è gratuito, nel rispetto delle vigenti disposizioni anti-Covid.

La rassegna è organizzata dal Comune di Tavagnacco in collaborazione con il Cec - Centro Espressioni Cinematografiche di Udine. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito o la pagina Facebook del comune di Tavagnacco oppure chiamare la Biblioteca comunale allo 0432-577395.