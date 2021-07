Cinema sotto le stelle, il meglio del BANFF per tutti gli amanti della montagna

Lunedì 12 luglio serata imperdibile per tutti gli amanti della montagna al Cinema sotto le stelle. Alle 21.30, in collaborazione con CAI – Sezione Pordenone, Cinemazero ospiterà una tappa del BANFF - Centre Mountain Film Festival: un festival dedicato alla montagna e a tutti i suoi appassionati.



Un mix di sport, esplorazione e adrenalina concentrati in 11 film tra corti e lungometraggi per conoscere la montagna attraverso i suoi protagonisti. Dallo sci all’alpinismo, dall’arrampicata alla bike: tante storie legate dalla passione per l’avventura attraverso scenari sempre diversi e affascinanti.



In appena due ore di proiezione viene sintetizzato quel lavoro di costante ricerca nel confronto dell’uomo con la natura, che negli anni ha portato alla realizzazione di imprese uniche, divenute ormai leggenda, che hanno ispirato e continuano a ispirare generazioni. Tutto ciò col fine di alzare l’asticella, di spostare sempre più in là limite umano, nella ricerca di un rapporto unico ed elitario con sé stessi e la natura, alla ricerca di nuovi modi di vivere l'avventura.

