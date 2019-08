Cinema sotto le stelle: doppio weekend all’insegna del mistero

Giallo e estate non è certo una rima baciata. Neanche un’assonanza. Ma sono due parole che vicine funzionano sempre. Non come ombrellone e parole crociate, ma è anche questo un grande classico. Ecco quindi che per celebrare l’arrivo di agosto e portare un po’ di atmosfera balneare in città è nato il doppio appuntamento Nel segno del giallo, che tingerà di mistero l’Arena Loris Fortuna per due fine settimana, con un mix di titoli del presente e grandi classici.



Si comincia domani sabato 10 agosto alle ore 21.15 con Serenety - L'isola dell'inganno, thriller mozzafiato che gira intorno a un triangolo amoroso e una verità nascosta, con Matthew McConaughey e Anne Hathaway di nuovo insieme dopo Interstellar. Domenica 11 agosto il primo dei due omaggi a George Simenon, maestro del giallo famoso per aver dato i natali ad uno dei più celebri investigatori del mondo, il commissario Maigret: sullo schermo il noir Panique di Julien Duvivier (1946), recentemente restaurato dalla Cineteca di Bologna.



Nel segno del giallo proseguirà poi sabato 17 agosto con Il colpevole - The guilty, thriller tesissimo, ricco di suspense e colpi di scena e domenica 18 con Maigret e il caso Saint-Fiacre (1959), con uno straordinario Jean Gabin!



Ricordiamo che Secret Garden è organizzato in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate). Per maggiori informazioni consultare il sito [www.visionario.movie]www.visionario.movie, la pagina facebook.com/VisionarioUdine o contattare il numero 0432/227798.