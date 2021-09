Cinemadamare a Lignano premia 'The Musical'

Il premio come “miglior film” della tappa di Lignano Sabbiadoro di Cinemadamare 2021, va a registi Emiliano Sisolfi (Salerno), Paola Proietti Sano (Venezuela) e Annika Carlson (USA) per il film “The Musical”.



In una Lignano Sabbiadoro ancora gremita di turisti settembrini, si è svolta l’ultima serata di proiezioni di Cinemadamare presso l’Arena Alpe Adria: i filmmaker italiani e stranieri hanno realizzato 16 cortometraggi con cui hanno acceso i loro riflettori su tanti angoli e in tante vie della città turistica che solitamente sfuggono all’attenzione anche dei residenti.



Gli altri premi assegnati dallo staff ai giovani filmmaker sono invece quelli tecnici: il premio come migliore attore, è andato al giovane abruzzese Davide Antenucci per il film “Il cerchio” diretto da lui stesso; il film “Continua a salire” scritto e diretto dalla regista romana Nisia Bonucci, ha vinto miglior sceneggiatura e miglior cinematografia; quest’ultimo premio è andato al direttore della fotografia lucano Antonio Gentile. Inoltre, il film vincitore della dodicesima Weekly competition del 2021 si è aggiudicato anche il riconoscimento per la miglior colonna sonora, infatti, Raul Sanchez dalla Spagna è stato premiato per “The musical”.



La serata conclusiva di Cinemadamare si è consumata con un programma ricco di attività. In questa straordinaria Weekly Competition, per il pubblico è stato semplice notare come il periodo di produzione a Lignano Sabbiadoro sia stato particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale.Il risultato di questi sette giorni di lavoro è stato notevole, infatti, nonostante la carovana di giovani filmmaker sia arrivata a Lignano Sabbiadoro per la prima volta, tutti i cineasti sono riusciti ad alzare il livello dei progetti proposti e a intrattenere il pubblico con nuove idee e storie diverse.Tutta la comunità di Lignano Sabbiadoro è stata coinvolta e le attività e i giovanihanno risentito positivamente dell’attenzione di Cinemadamare in questa settimana di allegria e vitalità, movimentando la città con più di 15 set a cielo aperto.Parole di elogio per l'ottimo risultato della settimana di produzione dal direttore di Cinemadamare Franco Rina, che ha seguito la manifestazione passo, passo nella località marittima, e dichiara che: “Dopo aver visto la qualità dei lavori dei nostri filmmaker, e dopo aver registrato l’entusiasmo del pubblico posso certamente affermare che l’amicizia tra la nostra kermesse e la comunità di Lignano è già solida, e per questo ha portato i filmmaker a realizzare tutti questi bei film. La gara di questa settimana è stata avvincente e combattuta e tutti i nostri Cidiemmini, hanno dato il meglio per questo generoso comune che ci ha ospitato”.